Corinthians inclui Romero em lista de inscritos para Sul-Americana

Jogador e clube ainda não definiram a renovação de seu contrato, e ele estava afastado neste início de ano

O Corinthians divulgou nesta quarta-feira (13) a lista de jogadores relacionados para a Copa Sul-Americana. A grande novidade é a presença de Ángel Romero e Sérgio Díaz, dois jogadores que ainda não competiram pelo Campeonato Paulista.

Corinthians x Racing AO VIVO e DE GRAÇA! Assista aqui com DAZN e Goal

O caso de Romero com o Timão já vem se tornando uma novela no quesito de renovação de contrato. Motivo pelo qual a diretoria corintiana determinou seu afastamento no início da temporada. O estafe do jogador voltou a se reunir com os representantes do clube, e o salário em dólar é um dos principais motivos do imbróglio que envolve o caso.

O jogador paraguaio não entrou em campo em 2019, e pode estar no banco de reservas no duelo contra o Racing, pela Copa Sul-Americana.

Já o caso de Sérgio Díaz sofre com problemas físicos há muito tempo e ainda não conseguiu mostrar futebol no time Alvinegro.

Mesmo não sendo inscritos no Paulistão, a dupla de jogadores poderá contribuir na briga do Timão pela taça Sul-Americana.

O duelo entre Corinthians e Racing pela primeira rodada acontece nesta quinta-feira (14), na Arena Corinthians, a partir das 21h30 (de Brasília).