Corinthians fica otimista por acordo com Renato Augusto, em litígio no futebol chinês

Diretoria e estafe do meio-campista evitam se manifestar sobre negociações, mas há otimismo por parte do clube em relação ao acordo com o ídolo

O Corinthians está otimista sobre um acordo com Renato Augusto no mercado da bola. A diretoria do clube paulista tem o desejo de repatriar o meio-campista de 33 anos, que tenta a liberação do Beijing Guoan, da China, por falta de pagamentos. Há uma conversa entre clube e estafe do jogador para a sua volta ao CT Joaquim Grava.

As partes evitam dar qualquer detalhe sobre a negociação com o um dos integrantes do plantel campeão brasileiro de 2015. O assunto é tratado com cautela tanto pelo Timão quanto pelos representantes do atleta. Entretanto, há otimismo sobre um acordo em caso de rescisão do veterano no futebol chinês.

Renato Augusto ficou os últimos cinco meses sem receber salários do Beijing Guoan e acionou a Fifa a fim de conseguir a quebra de seu contrato nos bastidores. Ele espera uma decisão com parecer positivo pela liberação do vínculo até a próxima semana.

O meio-campista defendeu o Corinthians entre 2013 e 2015, sendo campeão da Recopa Sul-Americana e do Campeonato Brasileiro. Ele foi negociado para o Beijing Guoan no início de 2016 por cerca de 8 milhões de euros (R$ 34,6 milhões à época). Depois de cinco temporadas na China, teve dificuldades para voltar ao país no início do ano por causa da pandemia do novo coronavírus.