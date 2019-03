“Corinthians fez o melhor primeiro tempo em 2019”, diz Clayson após empate

Após o empate sem gols com o Santos, o jogador avaliou a partida e encontrou pontos positivos

O empate sem gols entre Corinthians e Santos, em jogo realizado neste domingo (10) válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, ficou marcado pelo bom número de oportunidades para ambos os lados.

No segundo tempo o Peixe cresceu, mas o Corinthians foi superior nos primeiros 45 minutos. Exatamente por isso, após 15 jogos realizados pelo time em 2019, o atacante Clayson avaliou que foi o melhor desempenho do Timão especialmente em uma etapa inicial.

"A gente se comportou bem. Sabíamos que era uma equipe que vinha com um jogo diferente, que vinha numa crescente. Mas nós também estávamos", afirmou o jogador para o Premiere FC. "Criamos oportunidades, infelizmente não fizemos. Mas creio que foi um bom jogo, um jogo de alto nível. Concentração muito boa, acho que a gente pode dar continuidade para buscar a nossa classificação e ir para o mata-mata bem".

Fim de jogo. Pela décima rodada do Paulistão, Corinthians empata com o Santos na @A_Corinthians. Próximo compromisso do Alvinegro será na quarta-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil, contra o Ceará, em Fortaleza.#VaiCorinthians pic.twitter.com/TKECuUAnPq — Corinthians (@Corinthians) 10 de março de 2019

Perguntado se o Corinthians teria feito a sua melhor exibição em um primeiro tempo nesta temporada de 2019, Clayson acenou positivamente: "Creio que sim. Primeiro tempo com certeza foi o nosso melhor (no ano). Começamos muito bem. Faltou um detalhe ali, a gente conseguir fazer o gol para buscar a vitória. Mas com certeza o Corinthians jogou muito bem".

Com o resultado, a equipe treinada por Fabio Carille segue na liderança do Grupo C, com 15 pontos. O Corinthians volta a campo pelo Paulistão no próximo domingo (17), contra o Oeste. Antes, o Timão enfrenta o Ceará em duelo marcado para quarta-feira (13), válido pela Copa do Brasil.