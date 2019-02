Corinthians: “Estamos no caminho certo”, avalia Carille após classificação

O treinador e Vagner Love concederam rápida entrevista coletiva após a vitória nos pênaltis sobre o Racing

Após a vitória nos pênaltis sobre o Racing de Avellaneda, que garantiu a continuidade do Corinthians na Copa Sul-Americana, o técnico Fábio Carille exaltou especialmente a força que o resultado deu para a confiança de seu grupo.

Em jogo transmitido nas redes sociais do DAZN ( Faceboo k e YouTube ), RedeTV e aqui na Goal Brasil, o Timão empatou por 1 a 1 graças a um tento de Vagner Love. Nos pênaltis, Cássio defendeu duas cobranças dos argentinos e garantiu o triunfo do Alvinegro.

“Feliz de ter feito o primeiro gol nesta minha volta. Graças a Deus hoje deu tudo certo para nós. Como o professor falou, sabíamos das dificuldades que encontraríamos aqui. O Racing tem uma excelente equipe. Não à toa está brigando pelo título do seu país. A gente sabia que tínhamos que ser agressivos. Saímos atrás no placar, tivemos atitude, tranquilidade para buscar. Conseguimos empatar o jogo e graças a Deus vencer na disputa por pênaltis", disse Love.

✈️ Vagner Love fez o gol do @Corinthians no empate por 1-1 com o @RacingClub . Nos pênaltis, Cássio foi herói na vitória por 5-4. pic.twitter.com/EGPreOfvvx — CONMEBOL Sul-Americana (@sulamericana) 28 de fevereiro de 2019

"Eu acredito que o meu time foi mais determinado. Tecnicamente o adversário está superior, estamos em um início de trabalho. Mas a dedicação deste grupo, destes jogadores fez nos levar à classificação. Isso fortalece este grupo", afirmou Carille. "Tem jogadores chegando, possibilidades de mais chegadas para que a gente faça uma temporada bastante boa, tranquila e com bastante opção. Esse resultado, essa classificação fortalece esse grupo".

"A gente está num caminho certo, com as nossas convicções. Os jogadores estão entendendo bem o que eu e minha comissão quer. Então é fortalecer mais. Já fizemos, se não me engano, quatro ou cinco jogos com essa formação ali, de ter três volantes, ou um volante e dois segundos (volantes) saindo . Então continuamos com essa ideia que acho que vai ser o ano todo”, finalizou.

