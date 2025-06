Corinthians x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro Feminino 2025

Já nas quartas de final, líder e vice-líder do Brasileirão feminino entram em campo pela última rodada da primeira fase

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 15h (horário de Brasília), pela 15ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro feminino de 2025. O jogo será no Estádio Alfredo Schurig, a Fazendinha, no Parque São Jorge, com transmissão ao vivo do Sportv 4, disponível na TV fechada e no Prime Video (clique aqui e confira a programação diária de jogos).

Vice-líder da tabela, o Timão precisa vencer para garantir a segunda melhor colocação desta primeira fase. Mantendo essa posição, as Brabas enfrentarão o sétimo colocado nas quartas de final — que, no momento, é o Bahia, mas que ainda pode ser a Ferroviária, atualmente em sexto, ou o Flamengo, em quinto, a depender da combinação de resultados. A equipe comandada por Lucas Piccinato chega embalada por uma sequência de seis vitórias consecutivas.

Com uma campanha quase perfeita, as Cabulosas chegam à última rodada da primeira fase como a única equipe invicta da competição. Foram 11 vitórias em 14 jogos, além de três empates. Já garantido como o melhor classificado para as quartas de final, o time enfrentará o oitavo colocado geral — vaga ainda indefinida, disputada por RB Bragantino, América-MG, Grêmio, Fluminense e Internacional, que ocupam da oitava à 12ª posição, respectivamente.

A última vez em que as equipes se enfrentaram foi em março deste ano, pela semifinal da Supercopa do Brasil Feminina. Na ocasião, o Corinthians venceu por 1 a 0 e garantiu vaga na final. Já pelo Brasileirão do ano passado, o Cruzeiro aplicou um expressivo 7 a 2 ainda na primeira fase.

Prováveis escalações

Corinthians: Nicole Ramos; Thaís Regina, Thaís Ferreira e Mariza; Gi Fernandes, Yaya, Letícia Monteiro, Duda Sampaio e Tamires; Jhonson e Vic Albuquerque. Técnico: Lucas Piccinato.

Cruzeiro: Taty Amaro; Gio Oliveira, Camila Ambrózio, Layza e Gisseli; Tauane Zóio, Letícia Alves e Pri Back; Gaby Rodríguez, Miriã e Marília. Técnico: Jonas Urias.

Desfalques

Corinthians

Andressa Alves, Ariel, Duda Mineira, Lelê, Letícia Santos se recuperam de lesão e desfalcam o Timão.

Cruzeiro

Byanca Brasil, Vanessinha e Vitória Calhau seguem no departamento médico.

Quando é?