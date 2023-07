Corinthians avalia novo técnico, mas presidente ainda segura Vanderlei Luxemburgo

Má fase da equipe na temporada aumenta pressão sobre o técnico no Parque São Jorge; veterano pode deixar o clube se não vencer o Atlético-MG

A pressão sobre Vanderlei Luxemburgo no Corinthians está cada vez maior, e uma saída já é avaliada nos bastidores, como soube a GOAL. Parte da cúpula já pensa na contratação de um novo treinador, mas o presidente Duilio Monteiro Alves o mantém no cargo e só cogita uma troca no comando técnico em caso de derrota para o Atlético-MG, neste sábado (8).

Nos bastidores do Parque São Jorge, já há o pensamento na contratação de um sucessor — alguns nomes são avaliados, mas ainda não existe um consenso. O mandatário acredita que uma troca não seria proveitosa neste momento. Três nomes já estiveram no cargo em 2023 — Fernando Lázaro, Cuca e Vanderlei Luxemburgo.

Em que pese o pensamento do presidente Duílio Monteiro Alves, já há discussão sobre nomes no CT Joaquim Grava. Mano Menezes é o predileto da atual gestão, mas o comandante do Internacional já foi procurado antes da contratação de Luxemburgo e deu uma resposta negativa à época. O Timão estava disposto até a pagar a multa rescisória do gaúcho, avaliada em R$ 1 milhão.

O Corinthians ainda avalia outros nomes no mercado da bola. Há a possibilidade, inclusive, de contratação de um estrangeiro para o cargo. Entretanto, o desejo é minimizar erros. O clube reconhece que um novo equívoco na escolha do cargo pode ser prejudicial para o restante da temporada. Hoje, o time disputa a Sul-Americana e está nas quartas de final da Copa do Brasil. No Brasileirão, o Timão ocupa a 16ª colocação, com um ponto a mais que o Goiás, primeiro da zona de rebaixamento.

Desde que voltou ao Parque São Jorge, em 1º de maio passado, Vanderlei Luxemburgo comandou o time por 17 oportunidades, com quatro vitórias, quatro empates e nove derrotas. No período, foram 13 gols marcados e 19 sofridos.

Embora não fale abertamente sobre o assunto, Vanderlei Luxemburgo sabe o que acontece nos bastidores do Corinthians. O treinador tenta melhorar o rendimento da equipe para evitar uma demissão neste momento da temporada.