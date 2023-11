Corinthians x Atlético-MG: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (9), na Arena; veja como acompanhar na TV e na internet

Corinthians e Atlético-MG se enfrentam na noite desta quinta-feira (9), a partir das 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Com risco de voltar à zona de rebaixamento, o Corinthians, com 40 pontos, está a três do Cruzeiro, que abre o Z-4. Na última rodada, foi derrotado pelo RB Bragantino por 1 a 0. Sem Fagner, suspenso, o técnico Mano Menezes poderá optar pela entrada de Bruno Méndez.

Do outro lado, o Atlético-MG, com 53 pontos, segue na briga pelo G-4. Embalado com três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos disputados, o Galo entrará em campo sem Hulk, que foi expulso contra o América-MG na última rodada. Alan Kardec e Pavón brigam por uma vaga no time titular.

Em 84 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 36 vitórias, contra 28 do Atlético-MG, além de 20 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Timão venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio, Bruno Mendez, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Fausto Vera, Maycon e Renato Augusto; Giuliano, Romero e Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes.

Atlético-MG: Everson; Saravia, Jemerson, Maurício Lemos e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Rubens (Igor Gomes), Zaracho, Paulinho e Alan Kardec (Pavón). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Desfalques

Corinthians

Fagner, suspenso, é desfalque.

Atlético-MG

Hulk, expulso no empata com o América-MG, cumprirá suspensão.

Quando é?