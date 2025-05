Corinthians x Atlântico Erechim: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Liga Nacional de Futsal 2025

Equipes vão a campo nesta sexta-feira (09), pela quarta rodada da LNF; veja como acompanhar e mais detalhes

Corinthians e Atlêntico Erechim se enfrentam nesta sexta-feira (09), às 20h (horário de Brasília), pela quarta rodada da Liga Nacional de Futsal 2025. O jogo será no Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques, com transmissão ao vivo do Bandsports, na televisão fechada e no streaming, do Canal GOAT e da LNF TV, ambos no Youtube. (clique e confira a programação do dia).

Invicto na Liga Nacional de Futsal, o Corinthians volta ao Ginásio Wlamir Marques nesta sexta com o desafio de frear o líder Atlântico e encostar na ponta da tabela. Após um início promissor com vitórias sobre Campo Mourão e Pato, o Timão tropeçou no empate em 4 a 4 com o Joaçaba na última rodada, resultado que custou a chance de seguir colado na liderança. Agora, com sete pontos e ocupando a quinta colocação, o time paulista busca retomar o embalo.

Do outro lado, o Atlântico chega em ótima fase e com 100% de aproveitamento na LNF. Com vitórias sobre Minas, Marreco e Velez Camaquã, o time de Erechim lidera a competição com nove pontos e mira mais um grande resultado fora de casa.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Corinthians: Kelvin Siqueira (goleiro), Lucas Martins, Maicon, Igor Carioca, Deives Moraes.

Atlântico Erechim: Alê Falcone (goleiro), Deivão, William Bolt, Richard, Rafael Vilela.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Atlantico Erechim

Sem desfalques confirmados.

Quando é?