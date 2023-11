Corinthians x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (01), na Arena; veja como acompanhar na TV e na internet

O Corinthians recebe o Athletico-PR nesta quarta-feira (1), a partir das 19h (de Brasília), na Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Depois de empatar com o Santos por 1 a 1, o Corinthians volta a campo buscando se afastar da zona de rebaixamento. Em 14º lugar, com 37 pontos, o Timão está a cinco do Goiás, equipe que abre o Z-4.

Do outro lado, o Athletico-PR, em sétimo lugar, com 49 pontos, vem de empate com o São Paulo por 1 a 1. Para o confronto, o técnico interino Wesley Carvalho terá o retorno de Fernandinho. Assim, Hugo Moura ficará no banco de reservas.

"O céu e o inferno estão muito próximos. Não podemos entrar em desespero. Continuamos na luta e precisamos buscar pontos fora, como aconteceu contra o Flamengo e o Grêmio", afirmou Wesley Carvalho.

Em 60 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 22 vitórias, contra 17 do Athletico-PR, além de 21 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Furacão venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio; Bruno Méndez (Fagner), Gil, Lucas Veríssimo e Matheus Bidu; Maycon, Roni, Renato Augusto e Giuliano (Ruan); Pedro e Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes.

Athletico-PR: Bento; Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Cuello, Fernandinho, Erick e Canobbio; Vitor Bueno, Zapelli e Pablo. Técnico: Wesley Carvalho (interino).

Desfalques

Corinthians

Fábio Santos e Fausto Vera, suspensos, estão fora.

Athletico-PR

Sem desfalques confirmados.

Quando é?