Corinthians anuncia contratação de Sornoza

Meia equatoriano assinou contrato até dezembro de 2022

A novela finalmente chegou ao fim. Nesta terça-feira (8), o Corinthians anunciou a contratação de Júnior Sornoza.

O meia equatoriano, de 24 anos, ex-Fluminense, assinou contrato com o Timão até dezembro de 2022. Segundo o Globoesporte, o clube paulista pagou R$ 10 milhões para contratar o jogador. Escolha dos editores Mbappé, Messi, Neymar e os jogadores mais valiosos do futebol

Como Adrien Rabiot se encaixaria no Barcelona?

Há 80 anos nascia Cláudio Coutinho, símbolo do Flamengo e da obsessão pelo estudo no futebol

Mercado da bola: os principais rumores de Corinthians, São Paulo, Flamengo e os grandes clubes do Brasil

Sornoza chega ao Alvinegro para ser uma ótima opção para Fabio Carille ter mais criatividade e qualidade técnica no meio-campo corintiano.

O equatoriano será um dos cinco estrangeiros do elenco do Corinthians em 2019. O Timão já conta com os paraguaios Ángel Romero e Sergio Díaz, o chileno Ángelo Araos e o recém-chegado argentino Mauro Boselli.