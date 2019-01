Corinthians anuncia a contratação do atacante Mauro Boselli

Argentino assinou contrato de dois anos, com a possibilidade de prorrogação de mais uma temporada

O Corinthians anunciou no fim da tarde desta sexta-feira (4) a contratação do atacante Mauro Boselli, que estava no León, do México.

O jogador de 33 anos chegou a São Paulo nesta manhã, passou o dia realizando exames e assinou contrato de dois anos, com a possibilidade de prorrogação por mais uma temporada.

“Olá, Fiel. Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui. É um grande desafio que terei. Me sinto orgulhoso de vestir essa camisa e farei de tudo para deixar o nome do clube no topo. Darei todo meu esforço para ajudar a equipe. Vai, Corinthians!”, disse Boselli, em vídeo divulgado pela Corinthians TV.

Boselli chega ao Corinthians com a missão de ser o centroavante artilheiro que a equipe não conseguiu mais ter desde a saída de Jô em dezembro de 2017.

Campeão da Libertadores em 2007 com o Boca Juniors, onde foi revelado, e com o Estudiantes dois anos depois, Boselli jogou no Málaga B, da Espanha, no Wigan, da Inglaterra, no Genoa e no Palermo, da Itália, além do León, onde era ídolo e se tornou o segundo maior artilheiro do clube mexicano com 130 gols.



(Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)