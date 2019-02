Corinthians anuncia a contratação de Júnior Urso por três temporadas

O jogador rescindiu contrato com o Guangzhou R&F, da China, e chega para o plantel de Fabio Carille até 2021

O Corinthians anunciou nesta segunda-feira (4), a contratação do volante Júnior Urso, que estava livre no mercado após rescindir contrato com o Guangzhou R&F, da China.

O jogador assinou contrato por três temporadas com o Timão. Ele chegou no Brasil na última quarta-feira (30) e deve começar a treinar com a equipe nesta terça-feira (5).

Revelado pelo Santo André, Urso teve passagens pelo Ituano, Paraná, Avaí, Coritiba e Atlético-MG, e declarou em entrevista ao site oficial do clube que é torcedor Alvinegro desde criança.

“É até difícil falar sobre o Corinthians. Quando eu era pequeno, chorava quando o Corinthians não ganhava. As pessoas falavam ‘deixa de ser bobo, é só um jogo’, mas sempre senti o Corinthians como algo diferente na minha vida”, disse.

"O que cravou, que eu soube a paixão e o amor que eu tinha pelo Corinthians, foi um gol que o Fábio Baiano fez. Ele estava lesionado, se não me engano, não tinha como fazer substituições, e ele continuou lesionado em campo. Aí ele acertou um chutaço, fez um golaço, mesmo mancando ele continuou. Aquilo mostrou para mim o que era o Corinthians, eu comecei a ter noção do que era o Corinthians. Fiquei feliz pra caramba. Esse é um dos motivos para eu ser corintiano, que faz meu coração preto e branco. Com certeza esse é o momento mais feliz da minha carreira. Vamos pra cima!", acrescentou o jogador.

Após vencer o Palmeiras no último sábado (2), o Corinthians reconquistou a confiança de sua torcida e retorna aos gramados para estrear pela Copa do Brasil visitando o Ferroviário nesta quinta-feira (7), às 21h (de Brasília).