Corinthians x América-MG: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (22), na Neo Química Arena; veja como acompanhar na TV e na internet

Corinthians e América-MG se enfrentam neste domingo (22), a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view, (veja a programação completa aqui).

Depois de dois empates consecutivos, o Corinthians busca reencontrar o caminho da vitória. Com 32 pontos, o Timão quer se afastar da zona de rebaixamento.

"A gente vem de jogos muito difíceis contra adversários da parte de cima. A tabela foi meio ruim para nós nessa questão, porque pegamos jogos lá da parte de cima, e agora temos adversários de confrontos diretos. Temos que nos sobressair em casa, somar pontos fora também para conseguir nos distanciarmos e, assim, alcançar nossos objetivos no campeonato", apontou Maycon.

Do outro lado, o América-MG, na lanterna do Brasileirão, com 18 pontos, não vence há seis jogos, e de duas derrotas consecutivas. O capitão Juninho estava suspenso por uma partida após julgamento do STJD, mas conseguiu efeito suspesivo para participar do confronto.

Em 23 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma nove vitórias, contra sete do América-MG, além de sete empates. No último encontro válido pelas quartas de final da Copa do Brasil de 2023, o Timão venceu nos pênaltis por 3 a 1.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Fausto Vera, Moscardo, Ruan Oliveira e Renato Augusto; Pedro Henrique e Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes.

América-MG: Matheus Cavichioli; Ricardo Silva, Iago Maidana e Danilo Avelar; Mateus Henrique (Rodriguinho), Juninho, Emmanuel Martínez, Benítez e Nicolas; Felipe Azevedo e Mastriani. Técnico: Fabián Bustos.

Desfalques

Corinthians

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Maycon está fora. Matheus Donelli e Guilherme Biro, com a seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos, também são desfalques.

América-MG

Rodrigo Varanda, lesionado, está fora.

Quando é?