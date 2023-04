Corinthians x América-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (14), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro sub-20; veja como acompanhar na TV

NCorinthians e América-MG se enfrentam na tarde desta sexta-feira (14), no Parque São Jorge, a partir das 15h (de Brasília), pela sétima rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Na terceira posição do Grupo A do Brasileirão sub-20, com 11 pontos, o Corinthians vem de uma vitória e um empates nos últimos dois jogos disputados, enquanto o RB Bragantino, na lanterna, com apenas um, busca a primeira vitória na competição. Até aqui, foram cinco derrotas e um empate.

No último encontro entre as equipes, válido pelo Campeonato Brasileiro sub-20 de 2022, o Corinthians foi derrotado por 2 a 0, no Fazendinha.

Prováveis escalações

Corinthians sub-20: Kauê, Léo Mana, João Pedro, Vinicius Cressi e Vitor Meer; Gabriel Moscardo, Ryan e Biro; Pedrinho, Giovane e Felipe Augusto.

América-MG sub-20: Carlos; Heitor, Jonathan, Jurandir, Rafael Barcelos, Breno, Paulinho, Yago Souza, Yago Santos, Rodrigo Varanda e Renato Marques.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Quando é?