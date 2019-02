Corinthians acerta a contratação de Júnior Urso

Volante rescindiu contrato com o Guangzhou R&F, da China, e acertou contrato de três anos com o Timão

O Corinthians acertou na manhã deste sábado a contratação do seu décimo reforço para a temporada. Trata-se do volante Júnior Urso, que rescindiu contrato com o Guangzhou R&F, da China, e acertou vínculo de três anos com o Timão.

A informação foi publicada primeiramente pelo comentarista e ex-goleiro do Corinthians, Ronaldo Giovanelli, e confirmada pela Goal Brasil.

Júnior Urso chega ao Corinthians após pedido de Fábio Carille. Além dele, o Timão conta para o setor em seu elenco com Ralf, Gabriel, Richard, Thiaguinho, Renê Junior, Araos e Ramiro.

Júnior Urso foi revelado pelo Santo André e passou ainda por Ituano, Paraná , Avaí, Coritiba, Atlético-MG, Shandong Luneng e por último pelo Guangzhou R&F.