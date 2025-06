Coreia do Sul x Kuwait: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026

Equipes entram em campo nesta terça-feira (10), pela 10ª rodada da terceira fase da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

A Coreia do Sul recebe o Kuwait na tarde desta terça-feira (10), às 08h (de Brasília), no Estádio Sang-am, em Seul, pela 10ª rodada da terceira fase das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

A Coreia do Sul entra em campo apenas para cumprir tabela, mas ainda com a missão de manter viva uma invencibilidade que já dura 13 partidas. Desde a traumática eliminação na semifinal da Copa da Ásia para a Jordânia, os comandados de Hong Myung-bo transformaram frustração em consistência: foram oito vitórias e cinco empates nas Eliminatórias, com a vaga para a Copa de 2026 já assegurada antecipadamente. Líder isolada do Grupo B com 19 pontos, a seleção sul-coreana busca encerrar essa fase com autoridade e embal.

Do outro lado, o Kuwait chega à capital sul-coreana para encerrar uma campanha marcada por frustrações. Lanterna do grupo e já eliminado, o time do técnico Juan Antonio Pizzi ainda não venceu nesta etapa das Eliminatórias e soma apenas cinco pontos, com cinco empates e quatro derrotas. A equipe não vence fora de casa em jogos oficiais desde 2023 e perdeu as últimas cinco partidas contra os sul-coreanos. Sem pretensões classificatórias, os kuwaitianos tentam ao menos encerrar a fase de forma digna e quebrar a incômoda sequência negativa.

Prováveis escalações

Coreia do Sul: Jo; Tae-seok Lee, Kwon, Yu-min Jo, Seol; Park, I Hwang; Hwang, Jae-sung Lee, Kang-in Lee; Se-hun Oh. Técnico: Myung Bo Hong.

Kuwait: Al Rashidi; Ghanam, Al-Enezi, Al-Hajeri, Dosari; Al-Dhefiri, Hani; Majed, Al-Mutar, Daham; Nasser. Técnico: Juan Antonio Pizzi.

Desfalques

Coreia do Sul

Sem desfalques confirmados.

Kuwait

Yousef Nasser é dúvida.

Quando é?