A coragem e o desabafo de Dele Alli: o que ele disse, onde jogou e alertas de saúde mental

O jogador inglês deu uma entrevista chocante e reveladora a Gary Neville, na qual detalhou sua infância difícil e suas lutas contra o vício

O meio-campista do Everton e ex-jogador da seleção inglesa revelou que foi molestado quando criança por uma das amigas de sua mãe biológica e que foi enforcado em uma ponte por um vizinho.

"Eu realmente não falei muito sobre isso, para ser honesto. Quero dizer, acho que houve alguns incidentes que poderiam lhe dar um breve entendimento", disse ele a Neville em seu canal no Youtube "The Overlap".

“Então, aos seis anos, fui molestado pela amiga da minha mãe, que ficava muito em casa. Minha mãe era alcoólatra, e isso aconteceu aos seis. Fui enviado para a África para aprender disciplina e depois fui mandado de volta."

Alli ganhou fama como um dos melhores jogadores do Tottenham na campanha da Premier League na temporada 2015-16 e foi uma das estrelas da Inglaterra durante a Copa do Mundo de 2018.

Sua carreira começou a declinar em 2019, quando José Mourinho era seu técnico no Tottenham e ele lutou para voltar ao auge quando assinou com o Everton em fevereiro de 2022. Ele teve um empréstimo malsucedido na Turquia com o Besiktas na última temporada e passou seis semanas em um clínica de reabilitação nos Estados Unidos, saindo em junho.

O atleta revelou que ao longo de sua carreira ele lidou com o trauma de sua criação. Ele disse que começou a traficar drogas quando tinha oito anos e foi explorado por gangues, pois a polícia nunca suspeitaria e revistaria uma criança.

"Aos sete comecei a fumar, aos oito comecei a traficar drogas", disse ele. "Uma pessoa mais velha me disse que eles não paravam uma criança de bicicleta, então eu andava com minha bola de futebol e, por baixo, tinha as drogas, eu tinha apenas oito anos. Com onze, fui pendurado em uma ponte por um cara da propriedade ao lado, um homem."

Dele explicou que sua mãe biológica era alcoólatra e ele foi enviado para morar com seu pai na África e se comportou mal de propósito para ser mandado para casa.

Ele voltou para a Inglaterra depois de um ano. Aos 12 anos, sua mãe percebeu que o melhor era ele ser dado para adoção, e Dele disse que sua família adotiva mudou sua vida.

“Fui adotado por uma família incrível, não poderia ter pedido pessoas melhores para fazerem o que fizeram por mim. Se Deus criou as pessoas, foram elas”, disse.

"Eles foram incríveis e me ajudaram muito, e isso foi outra coisa, sabe - quando comecei a morar com eles, foi difícil para mim realmente me abrir para eles, porque eu sentia dentro de mim, era fácil se livrar de mim novamente.

"Tentei ser o melhor garoto que poderia ser para eles. Fiquei com eles desde os 12 anos e depois comecei a jogar no time principal, profissionalmente, aos 16. Tudo meio que decolou a partir daí", concluiu.