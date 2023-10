Copenhagen x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Champions League 2023/24

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (3), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar na TV e na internet

Copenhagen e Bayern de Munique se enfrentam na tarde desta terça-feira (3), a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Parken, na Dinamarca, pela segunda rodada do Grupo A da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max, no streaming (veja a programação completa aqui).

Depois da derrota para o Midtjylland por 2 a 0 na Superliga Dinamarquesa, o Copenhagen volta suas atenções para a disputa da Liga dos Campeões. Na vice-liderança do Grupo A, com um ponto, a equipe empatou com o Galatasaray por 2 a 2 na rodada de estreia.

Já o Bayern de Munique, que venceu o Manchester United em casa por 4 a 3 na primeira rodada, busca manter o aproveitamento de 100% para seguir na liderança do grupo Pela Bundesliga, os bávaros empataram com o RB Leipzig por 2 a 2.

Mais artigos abaixo

Vale destacar que o Bayern não perde há 35 jogos na fase de grupos da Champions League, recorde da competição com 32 vitórias e três empates.

Prováveis escalações

Copenhagen: Grabara; Ankersen, Vavro, Sorensen, Meling; Goncalves, Falk, Lerager; Elyounoussi, Larsson, Achouri.

Bayern de Munique: Ulreich; Laimer, Upamecano, Min-Jae, Davies; Goretzka, Kimmich; Sane, Musiala, Coman; Kane. Técnico:

Desfalques

Copenhagen

Lesionados, Nicolai Boilesen, Davit Khocholava, Kevin Diks e Andreas Cornelius estão fora, assim como Elias Jelert, expulso contra o Galatasaray.

Bayern de Munique

Manuel Neuer, Matthijs de Ligt, Tarek Buchmann, Gabriel Marusic e Serge Gnabry seguem fora.

Quando é?