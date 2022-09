Copa Sul-Americana 2022: onde assistir, equipes, grupos, datas e mais do torneio

Veja tudo o que você precisa saber sobre a segunda maior competição da América do Sul

Segunda maior competição da América do Sul, a Copa Sul-Americana de 2022 já está próxima de sua decisão. Na grande final, São Paulo e Independiente del Valle se enfrentam, em Córdoba, na Argentina, neste sábado (1), às 17h (de Brasília).

O Independiente del Valle foi o primeiro classificado. O time equatoriano eliminou o Melgar depois de duas vitórias por 3 a 0 e se garantiu na grande decisão do torneio continental.

São Paulo e Atlético-GO decidiram a outra vaga para a final nesta quinta-feira (8), no Morumbi. No primeiro duelo, no Serra Dourada, vitória do Atlético-GO por 3 a 1. Depois, o São Paulo venceu por 2 a 0, com dois gols de Patrick. Nos pênaltis, a equipe de Rogério Ceni superou o adversário por 4 a 2.

O último campeão da Sula foi, inclusive, um time brasileiro: o Athletico-PR, no dia 20 de novembro de 2021, venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, com gol de Nikão.

Veja, abaixo, todas as informações da Sula de 2022.

Onde assistir aos jogos da Copa Sul-Americana 2022?

Assim como nas últimas temporadas, a Sul-Americana não tem transmissão na TV aberta. Porém, há como acompanhar aos jogos na televisão e na internet através do canal por assinatura Conmebol TV.

Além disso, exclusivamente para o duelo final, a Claro, operadora de TV, irá liberar o sinal gratuitamente para seus clientes, além de disponibilizar a partida no aplicativo Claro tv+, disponível para iOS e Android, até para quem não é cliente.

Neste caso, basta baixar e acessar o aplicativo e, ainda, realizar o cadastro na plataforma para acompanhar o duelo entre São Paulo e Independiente del Valle.

Quais foram os confrontos das semifinais da Sul-Americana 2022?

Independiente del Valle 6 x 0 Melgar (Del Valle classificado)

Atlético-GO 3 x 3 São Paulo no placar agregado (São Paulo classificado nos pênaltis)

Quais foram os confrontos das quartas de final da Copa Sul-Americana 2022?

Nacional (URU) x Atlético-GO

Melgar x Internacional

Deportivo Táchira x Independiente del Vale

Ceará x São Paulo

Quem se classificou para o mata-mata?

Lanús (primeiro colocado do Grupo A)

Melgar (primeiro colocado do Grupo B)

Unión Santa Fe (primeiro colocado do grupo H)

Atlético-GO (primeiro colocado do Grupo F)

Colo-Colo (terceiro colocado do Grupo F da Libertadores)

Santos (primeiro colocado do Grupo C)

São Paulo (primeiro colocado do Grupo D)

Internacional (primeiro colocado do Grupo E)

Nacional-URU (terceiro colocado do Grupo C da Libertadores)

Deportivo Táchira (terceiro colocado do Grupo A da Libertadores)

The Strongest (terceiro colocado do Grupo B da Libertadores)

Universidad Católica-CHI (terceiro colocado do Grupo H da Libertadores)

Ceará (primeira colocado do Grupo G)

Independiente del Valle (terceiro colocado do Grupo D da Libertadores)

Olimpia (terceiro colocado do Grupo G da Libertadores)

Deportivo Cali (terceiro colocado do grupo E da Libertadores)

Quais foram os confrontos da fase de grupos Copa Sul-Americana 2022?

Veja os duelos pela primeira rodada da fase de grupos:

Terça - 05/04

Banfield 1x0 Santos

Universidad Católica 0x0 Unión La Calera

Ceará 2x1 Independiente

Atlético-GO 4x0 LDU

Everton 1x1 Jorge Wilstermann

Quarta - 06/04

Fluminense 3x0 Oriente Petrolero

General Caballero 1x1 Deportivo La Guaira

Unión de Santa Fe 1x1 Junior Barranquilla

9 de Octubre 2x2 Internacional

Antofagasta 1x3 Defensa y Justicia

Quinta - 07/04

Cuiabá 2 x 0 Melgar

River Plate-URU 0 x 1 Racing

Ayacucho 2 x 3 São Paulo

Barcelona de Guayaquil 4 x 2 Montevideo Wanderers

Guaireña 3 x 3 Independente Medellín

Metropolitanos 0 x 0 Lanús

Veja os jogos da segunda rodada da fase de grupos:

Terça-feira - 12/04

Deportivo La Guaira 0 x 2 Ceará - 19h15 (de Brasília)

Oriente Petrolero 1 x 3 Unión de Santa Fé - 19h15 (de Brasília)

Defensa y Justicia 0 x 1 Atlético-GO - 21h30 (de Brasília)

LDU 4 x 0 Antofagasta - 21h30 (de Brasília)

Independiente 2 x 0 General Caballero - 21h30 (de Brasília)

Quarta-feira - 13/04

Santos 3 x 2 Universidad Católica (EQU) - 19h15 (de Brasília)

Melgar 2 x 0 River Plate (URU) - 19h15 (de Brasília)

Junior Barranquilla 3 x 0 Fluminense - 21h30 (de Brasília)

Racing 2 x 0 Cuiabá - 21h30 (de Brasília)

Jorge Wilstermann 0 x 2 Ayacucho - 21h30 (de Brasília)

Quinta-feira - 14/04

São Paulo 2 x 0 Everton (CHI) - 19h15 (de Brasília)

Unión La Calera 1 x 0 Banfield - 19h15 (de Brasília)

Montevideo Wanderers 1 x 1 Metropolitanos - 19h15 (de Brasília)

Internacional 1 x 1 Guaireña - 21h30 (de Brasília)

Lanús 3 x 1 Barcelona (EQU) - 21h30 (de Brasília)

Independiente Medellin 2 x 1 9 de Octubre - 21h30 (de Brasília)

Veja os jogos da terceira rodada da fase de grupos:

Terça-feira - 26 /04

La Guaira 0 x 2 Independiente - 19h15 (de Brasília)

Caballero 0 x 2 Ceará - 19h15 (de Brasília)

Fluminense 0 x 0 Unión Santa Fe - 21h30 (de Brasília)

Everton-CHI 2 x 1 Ayacucho - 21h30 (de Brasília)

Independiente Medellín 0 x 1 Internacional - 21h30 (de Brasília)

Quarta-feira - 27/04

Cuiabá 1 x 2 River Plate-URU - 19h15 (de Brasília)

Melgar 3 x 1 Racing - 19h15 (de Brasília)

Guaireña 1 x 0 9 de Octubre - 19h15 (de Brasília)

Universidad de Quito 2 x 0 Banfield - 21h30 (de Brasília)

Antofagasta 2 x 1 Atlético-GO - 21h30 (de Brasília)

Quinta-feira - 28/04

Jorge Wilstermann 1 x 3 São Paulo - 19h15 (de Brasília)

Defensa y Justicia 1 x 2 LDU- 19h15 (de Brasília)

Barcelona de Guayaquil 1 x 0 Metropolitanos - 21h30 (de Brasília)

Montevideo Wanderers 0 x 1 Lanús - 21h30 (de Brasília)

Unión La Calera 1 x 1 Santos - 21h30 (de Brasília)

Oriente Petrolero 1 x 3 Junior Barranquilla - 21h30 (de Brasília)

Veja os jogos da quarta rodada da fase de grupos:

Terça-feira - 03/05

River Plate-URU 1 x 2 Melgar - 19h15 (de Brasília)

Cuiabá 1 x 2 Racing - 19h15 (de Brasília)

9 de Octubre 3 x 2 Independiente Medellín - 21h30 (de Brasília)

General Caballero 0 x 4 Independiente - 21h30 (de Brasília)

Ceará 3 x 0 Deportivo La Guaira - 21h30 (de Brasília)

Quarta-feira - 04/05

Metropolitanos 0 x 1 Montevideo Wanderes - 19h15 (de Brasília)

Antofagasta 1 x 2 LDU - 19h15 (de Brasília)

Atlético-GO 3 x 2 Defensa y Justicia - 19h15 (de Brasília)

Barcelona de Guayaquil 1 x 1 Lanus - 21h30 (de Brasília)

Fluminense 2 x 1 Junior Barranquilla - 21h30 (de Brasília)

Quinta-feira - 05/05

Unión Santa Fé 2 x 0 Oriente Pretrolero - 19h15 (de Brasília)

Guaireña 1 x 1 Internacional - 19h15 (de Brasília)

Everton-CHI 0 x 0 São Paulo - 19h15 (de Brasília)

Ayacucho 0 x 0 Jorge Wilstermann - 21h30 (de Brasília)

Banfield 0 x 1 Union La Calera - 21h30 (de Brasília)

Universidad CAtólica (EQU) 0 x 1 Santos - 21h30 (de Brasília)

Veja os jogos da quinta rodada da fase de grupos:

Terça-feira - 17/05

Banfield 1 x 1 Universidad Católica (EQU) - 19h15 (de Brasília)

Ceará 6 x 0 General Caballero - 19h15 (de Brasília)

Internacional 2 x 0 Independiente Medellín - 19h15 (de Brasília)

9 de Octubre 2 x 3 La Guaireña - 21h30 (de Brasília)

Junior Barranquilla 2 x 0 Oriente Petrolero - 21h30 (de Brasília)

Atlético-GO 1 x 0 Antofagasta - 21h30 (de Brasília)

Quarta-feira - 18/05

Ayacucho 0 x 2 Everton-CHI - 19h15 (de Brasília)

River Plate-URU 1 x 2 Cuiabá - 19h15 (de Brasília)

LDU 2 x 2 Defensa y Justicia - 21h30 (de Brasília)

Racing 1 x 0 Melgar - 21h30 (de Brasília)

Santos 1 x 0 Unión La Calera (de Brasília)

Quinta-feira - 19/05

Independiente 4 x 0 Deportivo La Guaira - 19h15 (de Brasília)

Unión Santa Fé 0 x 0 Fluminense - 19h15 (de Brasília)

Lanús 1 x 2 Montevideo Wanderes - 21h30 (de Brasília)

Metropolitanos 2 x 2 Barcelona de Guayaquil - 21h30 (de Brasília)

São Paulo 3 x 0 Jorge Wilstermann - 21h30 (de Brasília)

Veja os jogos da sexta rodada da fase de grupos:

Terça-feira - 24/05

Unión La Calera 3 x 2 Universidad Católica-EQU - 19h15 (de Brasília)

Santos 1 x 1 Banfield - 19h15 (de Brasília)

Independiente Medellín 1 x 1 Guaireña - 21h30 (de Brasília)

Defensa y Justicia 0 x 2 Antofagasta - 21h30 (de Brasília)

LDU 1 x 1 Atlético-GO - 21h30 (de Brasília)

Internacional 5 x 1 9 de Octubre - 21h30 (de Brasília)

Quarta-feira - 25/05

Jorge Wilstermann 0 x 2 Everton-CHI - 19h15 (de Brasília)

Lanús 1 x 0 Metropolitanos - 19h15 (de Brasília)

Montevideo Wanderes 0 x 0 Barcelona de Guayaquil - 19h15 (de Brasília)

São Paulo 1 x 0 Ayacucho - 19h15 (de Brasília)

Deportivo La Guaira 0 x 1 General Caballero - 21h30 (de Brasília)

Independiente 0 x 2 Ceará - 21h30 (de Brasília)

Quinta-feira - 26/06

Racing 0 x 1 River Plate-URU - 21h30 (de Brasília)

Melgar 3 x 1 Cuiabá - 21h30 (de Brasília)

Junior Barranquilla 0 x 4 Unión Santa Fé - 21h30 (de Brasília)

Oriente Petrolero 1 x 10 Fluminense - 21h30 (de Brasília)

Quais os grupos da Copa Sul-Americana 2022?

O estado de São Paulo foi o que mais concedeu representantes para esta edição: Santos e São Paulo. Além disso, o Fluminense acabou eliminado na Pré-Libertadores, e recebeu a chance de disputar a Sul-Americana, mas acabou eliminado já na fase de grupos. Ceará e Atlético-GO, Cuiabá e Internacional foram os outros brasileiros que se classificaram apara a disputa. Veja, abaixo, os grupos da Sula de 2022:

Grupo A

Lanús (ARG)

Montevideo Wanderers (URU)

Metropolitanos (VEN)

Barcelona de Guayaquil (EQU)

Grupo B

Racing (ARG)

Melgar (PER)

River Plate (URU)

Cuiabá

Grupo C

Santos

Unión La Calera (CHI)

Banfield (ARG)

Universidad Católica (EQU)

Grupo D

São Paulo

Jorge Wilstermann (BOL)

Ayacucho (PER)

Everton (CHI)

Grupo E

Internacional

Independiente Medellin (COL)

9 de Octubre (EQU)

Guaireña (PAR)

Grupo F

LDU (EQU)

Defensa y Justicia (ARG)

Atlético-GO

Antofagasta (CHI)

Grupo G

Independiente (ARG)

Deportivo La Guaira (VEN)

Ceará

General Caballero (PAR)

Grupo H

Junior Barranquilla (COL)

Oriente Petrolero (BOL)

Unión Santa Fe (ARG)

Fluminense

As datas da Copa Sul-Americana 2022?

Com as datas definidas e a final marcada para acontecer no Estádio Mario Kempes, em Córdoba, na Argentina.

Fase de Grupos

1ª rodada: 5, 6 e 7 de abril

2ª rodada: 12, 13 e 14 de abril

3ª rodada: 26, 27 e 28 de abril

4ª rodada: 3, 4 e 5 de maio

5ª rodada: 17, 18 e 19 de maio

6ª rodada: 24, 25 e 26 de maio

Oitavas de final

Ida: 28, 29 e 30 de junho

Volta: 5, 6 e 7 de julho

Quartas de final

Ida: 2, 3 e 4 de agosto

Volta: 9, 10 e 11 de agosto

Semifinal

Ida: 31 de agosto e 1º de setembro

Volta: 7 e 8 de setembro

Final

Jogo único: 1º de outubro, no Estádio Mario Alberto Kempes (Córdoba, Argentina). São Paulo e Independiente del Valle lutam pelo título.