Copa Sul-Americana 2022: artilharia, garçons e classificação completa

Veja os maiores goleadores da Copa Sul-Americana 2022

Segunda maior competição de clubes da América do Sul, a Copa Sul-Americana de 2022 chegou a fim, e não deu para o Brasil. O São Paulo até chegou na final, mas acabou fazendo um jogo ruim e foi derrotado pelo Independiente del Valle na grande final.

Agustín Álvarez e Jesús Trindade, do Peñarol, foram o artilheiro e o jogador com mais assistências, respetivamente, na edição passada. O time uruguaio foi semifinalista da competição. Agora em 2022, a artilharia ficou com Bernardo Cuesta, do Melgar, que também chegou às semis, enquanto Danny Luna, do 9 de Octubre, foi quem deu mais assistências, mesmo tendo jogado apenas a primeira fase..



Veja, abaixo, os artilheiros e garçons da Sula de 2022.

Copa Sul-Americana 2022: quem lidera a artilharia?

POS. JOGADOR CLUBE GOLS PARTIDAS 1 Bernardo Cuesta Melgar 8 12 2 Stiven Mendoza Ceará 6 8 3 Mario Otazú Guaireña 5 7 =3 Miguel Borja Junior Barranquilla 5 8 =3 Luciano São Paulo 5 12 =3 Lautaro Díaz Independiente del Valle 5 6 7 Cristian Techera Ayacucho 4 8 =7 Alexander Alvarado LDU Quito 4 8 =7 Mauro Méndez Montevideo Wanderers 4 8 =7 Lucas Albertengo Defensa y Justicia 4 5 =7 Sebastián Sáez Unión La Calera 4 8

Copa Sul-Americana 2022: quem lidera em assistências?

POS. JOGADOR CLUBE ASSISTÊNCIAS PARTIDAS 1 Danny Luna 9 de Octubre 5 6 2 Richard Salinas Guaireña 3 7 =2 Taison Internacional 3 5 =2 Jorginho Atlético-GO 3 11 =2 Willian Fluminense 3 5 =2 Diego Churín Atlético-GO 3 11 =2 Junior Sornoza Independiente Del Valle 3 6

Atualizado em 1 de outubro de 2022, às 19h30 (de Brasília).

Copa Sul-Americana 2022: Classificação dos grupos

Quem foi o artilheiro da Copa Sul-Americana de 2021?

@Getty

O artilheiro da Copa Sul-Americana 2021 foi o atacante Augustín Álvarez, do Peñarol. Na competição, o atacante marcou 10 gols em 14 partidas disputadas.

Quem foi o garçom da Copa Sul-Americana de 2021?

O garçom da Copa Sul-Americana foi Jesús Trindade, meio-campista do Peñarol. Na ocasião, o meia deu seis passes para gol em 14 partidas.