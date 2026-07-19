Quem são os jogadores mais vezes campeões da Copa do Mundo?

Uma das maiores honras para um jogador de futebol é defender a seleção de seu país em uma Copa do Mundo. Conquistar o título, então, representa o auge da carreira para a maioria dos atletas.

Levantar a taça mais de uma vez é um feito reservado a poucos jogadores. Até hoje, apenas um atleta conquistou três Copas do Mundo: Pelé. Outros grandes nomes da história, como Cafu, Ronaldo, também fazem parte do seleto grupo de bicampeões mundiais.

Pensando nisso, a GOAL relembra os jogadores que conquistaram mais de um título da Copa do Mundo. Confira!

Pelé (Brasil) - 3 títulos

O atacante brasileiro é o maior campeão de Copas do Mundo na história da competição. O Rei do futebol conquistou três títulos (Suécia 1958, Chile 1962 e México 1970, sendo o primeiro deles com apenas 17 anos de idade. Ainda viu, em vida, a seleção brasileira conquistar mais dois títulos (1994 e 2002) e se tornar pentacampeã mundial.

Garrincha (Brasil) - 2 títulos

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Presente nos dois primeiros títulos do Brasil na Copa do Mundo, Suécia 1958 e Chile 1962, Garrincha é um dos maiores vencedores do Mundial.

Gilmar dos Santos Neves (Brasil) - 2 títulos

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O goleiro Gilmar foi titular da seleção brasileira nas duas primeiras conquistas mundiais do Brasil, na Suécia em 1958 e no Chile, em 1962.

Djalma Santos (Brasil) - 2 títulos

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Um dos maiores laterais-direitos de todos os tempos, Djalma Santos é mais um jogador a ter conquistado as duas primeiras Copas do Mundo do Brasil (Suécia 1958, e Chile 1962).

Zózimo (Brasil) - 2 títulos

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Zózimo era zagueiro da seleção brasileira nas duas primeiras conquistas mundiais, em 1958, na Suécia, e em 1962, no Chile.

Nilton Santos (Brasil) - 2 títulos

Nilton Santos, eleito pela Fifa o melhor lateral-esquerdo de todos os tempos, foi parte fundamental da seleção brasileira em suas duas primeiras conquistas (Suécia 1958 e Chile 1962).

Mauro Ramos (Brasil) - 2 títulos

Mauro foi zagueiro do Brasil nas conquistas na Suécia, em 1958 (na qual não atuou em nenhum jogo), e no Chile, em 1962.

Zito (Brasil) - 2 títulos

Zito foi mais um a estar presente nas conquistas de 1958 e de 1962. Na primeira, não era titular incialmente, mas conquistou uma vaga ao longo da competição, enquanto na segunda atuou em seis dos sete jogos.

Didi (Brasil) - 2 títulos

Didi não só foi campeão pela seleção brasileira em 1958 e em 1962, como foi parte fundamental das duas conquistas. Na primeira, foi eleito o melhor jogador da competição, e na segundo entrou para a seleção do torneio.

Zagallo (Brasil) - 2 títulos

Como jogador, Zagallo foi campeão da Copa do Mundo de 1958 e de 1962. Além disso, mais tarde, como treinador, conquistou o título de 1970 - e em 1994 também fazia parte da comissão técnica.

Vavá (Brasil) - 2 títulos

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Vavá esteve nas conquistas de 1958 e 1962, sendo importante para as duas- inclusive na primeira, quando assumiu a titularidade apenas no decorrer da competição. Somando as duas, marcou nove gols.

Pepe (Brasil) - 2 títulos

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Pepe apesar de ter sido campeão mundial em duas ocasiões, teve um certo azar nas campanhas dos título, em 29158 e 1962. Nas duas oportunidades, se lesionou e não pôde ser titular.

Cafú (Brasil) - 2 títulos

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Cafú não só foi campeão da Copa do Mundo duas vezes, a primeira em 1994, nos Estados Unidos, e a segunda em 2002 na Coréia e no Japão, como teve a honra de ser capitão e levantar a taça na segunda conquista.

Ronaldo (Brasil) - 2 títulos

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O Fenômeno também esteve presente nas conquistas de 1994 e 2002. Na primeira tinha apenas 18 anos, e na segundo foi artilheiro da competição, com oito gols marcados.

Bellini (Brasil) - 2 títulos

Bellini esteve presente nas conquistas de 1958 e 1962.

Carlos José Castilho (Brasil) - 2 títulos

Carlos José Castilho também esteve presente nas conquistas de 1958 e 1962. Reserva nas duas campanhas, integrou o elenco bicampeão da seleção brasileira e conquistou dois títulos mundiais.

Giuseppe Meazza (Itália) - 2 títulos

Giuseppe Meazza

Considerado um dos melhores jogadores italianos de todos os tempos, o atacante Guiseppe Meazza foi bicampeão com sua seleção. O primeiro título veio em casa, no Mundial de 1934, e o segundo foi na edição seguinte, em 1938, na França.

Giovanni Ferrari (Itália) - 2 títulos

O meia-atacante Giovanni Ferrari também esteve presente no bicampeonato italiano, em 1934 e 1938. Nas duas conquistas foi um titular importante da seleção.

Guido Masetti (Itália) - 2 títulos

Guido Masetti foi o goleiro reserva da seleção italiana nas conquistas da Copa do Mundo, em 1934, na Itália, e em 1938, na França.

Eraldo Monzeglio (Itália) - 2 títulos

O defensor Eraldo Monzeglio esteve presente nos bicampeonato da Itália, mas foi titular somente no título de 1934, em casa, enquanto em 1938 era reserva em uma seleção mais jovem.

Daniel Passarella (Argentina) - 2 títulos

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Pela Argentina, Daniel Passarella é o único que esteve nos dois títulos de Copa do Mundo da seleção. O zagueiro era reserva na equipe de 1986.