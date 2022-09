Quem são os jogadores mais vezes campeões da Copa do Mundo?

Veja a selete lista de jogadores que conquistaram mais de um título mundial em suas carreiras

Uma das maiores honras para um jogador de futebol é chegar à seleção de seu país, e mais ainda caso consiga disputar uma Copa do Mundo defendendo suas cores. Ser campeão, então, deve ser uma das maiores emoções possíveis.

Conquistar um título de Copa do Mundo não é fácil, mais de um então, é um feito e tanto. Apenas poucos jogadores podem se dizer bicampeões do mundo com suas seleções, e somente um é tricampeão, o brasileiro Pelé.

Pensando nisso, a GOAL convida você a rever os jogadores que foram campeões de mais de uma Copa do Mundo. Confira!

Pelé (Brasil)

O atacante brasileiro é o maior campeão de Copas do Mundo na história da competição. O Rei do futebol conquistou três títulos (Suécia 1958, Chile 1962 e México 19700, sendo o primeiro deles com apenas 17 anos de idade.

Garrincha (Brasil)

Presente nos dois primeiros títulos do Brasil na Copa do Mundo, Suécia 1958 e Chile 1962, Garrincha é um dos maiores vencedores do Mundial.

Gilmar dos Santos Neves (Brasil)

O goleiro Gilmar foi titular da seleção brasileira nas duas primeiras conquistas mundiais do Brasil, na Suécia em 1958 e no Chile, em 1962.

Djalma Santos (Brasil)

Um dos maiores laterais-direitos de todos os tempos, Djalma Santos é mais um jogador a ter conquistado as duas primeiras Copas do Mundo do Brasil (Suécia 1958, e Chile 1962).

Zózimo (Brasil)

Zózimo era zagueiro da seleção brasileira nas duas primeiras conquistas mundiais, em 1958, na Suécia, e em 1962, no Chile.

Nilton Santos (Brasil)

Nilton Santos, eleito pela Fifa o melhor lateral-esquerdo de todos os tempos, foi parte fundamental da seleção brasileira em suas duas primeiras conquistas (Suécia 1958 e Chile 1962).

Mauro Ramos (Brasil)

Mauro foi zagueiro do Brasil nas conquistas na Suécia, em 1958 (na qual não atuou em nenhum jogo), e no Chile, em 1962.

Zito (Brasil)

Zito foi mais um a estar presente nas conquistas de 1958 e de 1962. Na primeira, não era titular incialmente, mas conquistou uma vaga ao longo da competição, enquanto na segunda atuou em seis dos sete jogos.

Didi (Brasil)

Didi não só foi campeão pela seleção brasileira em 1958 e em 1962, como foi parte fundamental das duas conquistas. Na primeira, foi eleito o melhor jogador da competição, e na segundo entrou para a seleção do torneio.

Zagallo (Brasil)

Como jogador, Zagallo foi campeão da Copa do Mundo de 1958 e de 1962. Além disso, mais tarde, como treinador, conquistou o título de 1970 - e em 1994 também fazia parte da comissão técnica.

Vavá (Brasil)

Vavá esteve nas conquistas de 1958 e 1962, sendo importante para as duas- inclusive na primeira, quando assumiu a titularidade apenas no decorrer da competição. Somando as duas, marcou nove gols.

Pepe (Brasil)

Pepe apesar de ter sido campeão mundial em duas ocasiões, teve um certo azar nas campanhas dos título, em 29158 e 1962. Nas duas oportunidades, se lesionou e não pôde ser titular.

Cafú (Brasil)

Cafú não só foi campeão da Copa do Mundo duas vezes, a primeira em 1994, nos Estados Unidos, e a segunda em 2002 na Coréia e no Japão, como teve a honra de ser capitão e levantar a taça na segunda conquista.

Ronaldo (Brasil)

O Fenômeno também esteve presente nas conquistas de 1994 e 2002. Na primeira tinha apenas 18 anos, e na segundo foi artilheiro da competição, com oito gols marcados.

Giuseppe Meazza (Itália)

Considerado um dos melhores jogadores italianos de todos os tempos, o atacante Guiseppe Meazza foi bicampeão com sua seleção. O primeiro título veio em casa, no Mundial de 1934, e o segundo foi na edição seguinte, em 1938, na França.

Giovanni Ferrari (Itália)

O meia-atacante Giovanni Ferrari também esteve presente no bicampeonato italiano, em 1934 e 1938. Nas duas conquistas foi um titular importante da seleção.

Guido Masetti (Itália)

Guido Masetti foi o goleiro reserva da seleção italiana nas conquistas da Copa do Mundo, em 1934, na Itália, e em 1938, na França.

Eraldo Monzeglio (Itália)

O defensor Eraldo Monzeglio esteve presente nos bicampeonato da Itália, mas foi titular somente no título de 1934, em casa, enquanto em 1938 era reserva em uma seleção mais jovem.

Daniel Passarella (Argentina)

Pela Argentina, Daniel Passarella é o único que esteve nos dois títulos de Copa do Mundo da seleção. O zagueiro era reserva na equipe de 1986.