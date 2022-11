Qual é o 'grupo da morte' da Copa do Mundo 2022?

O sorteio dos grupos definiu alguns grandes confrontos, mas qual deve ser o caminho mais difícil?

É uma tradição que em todas as edições da Copa do Mundo, pelo menos um dos grupos pareça oferecer uma dificuldades a mais e, então, seja chamado de "grupo da morte". Este é o grupo que tem quatro seleções fortes - ou pelo menos três - e que promete emoções a mais, além de, possivelmente, eliminar uma favorito ao título logo na primeira fase.

No passado, grupos como o de Argentina, Inglaterra, Suécia e Nigéria, em 2002, marcaram a história do Mundial. E, mesmo que hoje seja difícil que haja tanta qualidade em uma mesma chave, graças ao esquema de sorteio da Fifa que mistura equipes de acordo com suas posições no ranking, ainda existem os grupos que parecem mais desafiadores.

Em 2022, não foi diferente, um dos oito grupos reúne campeões e seleções quem vêm fortes, junto com bons históricos na competição. Veja!

Os grupos para a Copa do Mundo 2022

Grupo A: Qatar, Equador, Holanda, Senegal

Grupo B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales

Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia

Grupo D: França, Austrália, Dinamarca, Tunísia

Grupo E: Espanha, Costa Rica, Alemanha, Japão

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia

Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões

Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai, Coreia do Sul

Qual é o "grupo da morte" da Copa do Mundo 2022

O Grupo E é o que está prometendo mais dificuldade ao quatro integrantes. São dois campeões mundiais vindos da Europa, e a seleção asiática mais forte da edição de 2022 da Copa do Mundo.

A Espanha foi campeã em 2010, enquanto a Alemanha foi a vencedora de 2014, quando levou seu quarto título mundial. Ambas caíram na maldição da fase de grupos após serem campeãs, mas não oferecem menos perigo.

E, mesmo fortes, ambas devem se preocupar com o Japão, que se sobressaiu nas Eliminatórias, se classificando com sete pontos de vantagem em relação à Austrália. Além da Costa Rica, que tem uma história recente de zebras na Copa do Mundo, principalmente quando superou o então Grupo da Morte, de Inglaterra, Itália e Uruguai em 2014, se classificando para o mata-mata.