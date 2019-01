FA Cup 2018/19: chaves, jogos, resultados e o guia completo de cada fase

A Goal leva tudo o que você precisa saber sobre a competição de clubes mais antiga do futebol mundial, que vai chegando à sua terceira fase

Principal torneio eliminatório do futebol inglês, a FA Cup carrega a tradição de ser a competição mais antiga do futebol mundial, e volta este ano para sua 138ª edição na história.

O torneio involve equipes desde o nível 10 do sistema de ligas da Inglaterra até a Premier League, envolvendo um incrível total de 736 equipes participantes.

Com uma história riquíssima que data o final do século XIX, a Copa proporcionou alguns momentos únicos ao longo do tempo, e até hoje deixa os clubes ansiosos por viver a 'magia da copa'.

Atual campeão, o Chelsea tenta buscar seu nono título na história da FA Cup, que tem o rival Arsenal como o clube mais bem sucedido, com 13 conquistas. A competição, no entanto, não garante o sucesso dos clubes mais poderosos, o que torna tudo muito mais emocionante.

A edição 2018/19 já está a todo vapor, e Goal apresenta, abaixo, tudo o que você precisa saber sobre esta temporada do torneio!

Quando a FA Cup iniciou e quando vai ser a final?

A primeira fase da FA Cup começou na sexta-feira, dia 9 de novembro de 2018, onde os 48 clubes da League One e League Two (terceira e quarta divisões, respectivamente) se juntaram à disputa.

As equipes da Premier League e do Championship não entram no sorteio até a terceira fase, que começou a ser disputada no dia 4 de janeiro de 2019.

Mas, antes da primeira fase, uma série de rodadas de classificação colocou frente a frente equipes dos recantos mais inimagináveis do futebol inglês, com participantes vindos até mesmo do nível 10 do futebol nacional. Este 'outro' torneio, por sua vez, começou no dia 10 de agosto.

Contando com a fase preliminar extra, foram seis rodadas de classificação até que os times da Football League - quarta divisão pra cima - entrassem na concorrência.

Já a final da FA Cup 2019 está marcada para o dia 18 de maio de 2019, um sábado, e será disputada no Estádio Wembley.

FA Cup 18/19 - terceira fase

A terceira fase da FA Cup teve os duelos sorteados no dia 3 de dezembro, colocando os duelos de rivais da Premier League entre Wolvers x Liverpool e Bournemouth x Brighton.

As partidas acontecem entre os dias 4 e 7 de janeiro.

Data Partida 04/01/19 Tranmere Rovers vs Tottenham 05/01/19 Manchester United vs Reading 05/01/19 Shrewsbury Town vs Stoke City 05/01/19 Bournemouth vs Brighton 05/01/19 West Ham vs Birmingham City 05/01/19 Burnley vs Barnsley 05/01/19 West Brom vs Wigan 05/01/19 Bolton vs Walsall 05/01/19 Gillingham vs Cardiff City 05/01/19 Brentford vs Oxford United 05/01/19 Sheffield Wednesday vs Luton Town 05/01/19 Everton vs Lincoln City 05/01/19 Newcastle United vs Blackburn Rovers 05/01/19 Chelsea vs Nottingham Forest 05/01/19 Crystal Palace vs Grimsby Town 05/01/19 Derby County vs Southampton 05/01/19 Accrington Stanley vs Ipswich Town 05/01/19 Bristol City vs Huddersfield 05/01/19 Norwich vs Portsmouth 05/01/19 Fleetwood vs Wimbledon 05/01/19 Middlesbrough vs Peterborough 05/01/19 Aston Villa vs Swansea 05/01/19 Blackpool vs Arsenal 06/01/19 Manchester City vs Rotherham 06/01/19 Fulham vs Oldham Athletic 06/01/19 Sheffield United vs Barnet 06/01/19 Millwall vs Hull City 06/01/19 Preston North End vs Doncaster Rovers 06/01/19 QPR vs Leeds United 06/01/19 Woking vs Watford 06/01/19 Newport vs Leicester City 07/01/19 Wolves vs Liverpool

FA Cup 18/19 - segunda fase

A segunda fase da Copa foi sorteada no dia 12 de novembro, logo após a conclusão da primeira fase. Nesta etapa, quarenta equipes permaneceram na disputa para a etapa seguinte, quando poderiam medir forças contra os 'poderosos' da Premier League e do Championship.

Foram cinco séries decididas no replay - ou seja, que precisaram de um jogo extra para decidir a classificação.

Data Partida 30/11/18 Solihull Moors 0-0 Blackpool 01/12/18 Halifax 1-3 AFC Wimbledon 01/12/18 Southend United 2-4 Barnsley 01/12/18 Peterborough United 2-2 Bradford City 01/12/18 Maidstone United 0-2 Oldham Athletic 01/12/18 Lincoln City 2-0 Carlisle United 01/12/18 Plymouth Argyle 1-2 Oxford United 01/12/18 Walsall 1-1 Sunderland 01/12/18 Accrington Stanley 3-1 Cheltenham Town 01/12/18 Charlton Athletic 0-2 Doncaster Rovers 01/12/18 Wrexham 0-0 Newport County 02/12/18 Bury 0-1 Luton Town 02/12/18 Tranmere Rovers 1-1 Southport 02/12/18 Shrewsbury Town 1-0 Scunthorpe United 02/12/18 Chesterfield 0-2 Grimsby Town 02/12/18 Swindon Town 0-1 Woking 02/12/18 Barnet 1-0 Stockport County 02/12/18 Rochdale 0-1 Portsmouth 02/12/18 Slough Town 0-1 Gillingham 03/12/18 Guiseley 1-2 Fleetwood Town

FA Cup - replays da segunda fase

Data Partida 11/12/18 Newport County 4-0 Wrexham 11/12/18 Bradford City 4-4 Peterborough United (2-3 pens.) 11/12/18 Sunderland 0-1 Walsall 17/12/18 Southport 0-2 Tranmere Rovers 18/12/18 Blackpool 3-2 Solihull Moors

FA Cup 18/19 - primeira fase

A primeira rodada da FA Cup 2018/19 aconteceu na segunda-feira após a conclusão da quarta fase de classificação, que foi decidida no final de semana de 20 de outubro.

Mais artigos abaixo

Quarenta e oito equipes da League One e da League Two entraram nessa etapa do torneio, se juntando aos 32 classificados que sobreviveram às etapas anteriores.

Entre os times no sorteio estavam times no nível 7 do futebol inglês, como o Metropolitan Police, da Southern League Premier Division, e o Haringey Borough, da Isthmian Premier, além do Weston Super-Mare, do nível 6.

Data Partida 09/11/18 Haringey Borough 0-1 Wimbledon 10/11/18 Maidenhead United 0-4 Portsmouth 10/11/18 Maidstone United 2-1 Macclesfield Town 10/11/18 Ebbsfleet United 0-0 Cheltenham Town 10/11/18 Swindon Town 2-1 York City 10/11/18 Torquay United 0-1 Woking 10/11/18 Scunthorpe United 2-1 Burton Albion 10/11/18 Aldershot Town 1-1 Bradford City 10/11/18 Grimsby Town 3-1 MK Dons 10/11/18 Bromley 1-3 Peterborough United 10/11/18 Southport 2-0 Boreham Wood 10/11/18 Plymouth Argyle 1-0 Stevenage 10/11/18 Chesterfield 1-1 Billericay Town 10/11/18 Lincoln City 3-2 Northampton Town 10/11/18 Yeovil Town 1-3 Stockport County 10/11/18 Bury 5-0 Dover Athletic 10/11/18 Gillingham 0-0 Hartlepool United 10/11/18 Oxford United 0-0 Forest Green Rovers 10/11/18 Tranmere Rovers 3-3 Oxford City 10/11/18 Accrington Stanley 1-0 Colchester United 10/11/18 Barnsley 4-0 Notts County 10/11/18 Metropolitan Police 0-2 Newport County 10/11/18 Walsall 3-2 Coventry City 10/11/18 Rochdale 2-1 Gateshead 10/11/18 Sutton United 0-0 Slough Town 10/11/18 Exeter City 2-3 Blackpool 10/11/18 Luton Town 2-0 Wycombe Wanderers 10/11/18 Morecambe 0-0 Halifax Town 10/11/18 Crewe Alexandra 0-1 Carlisle United 10/11/18 Southend United 1-1 Crawley Town 11/11/18 Mansfield Town 1-1 Charlton Athletic 11/11/18 Chorley 2-2 Doncaster Rovers 11/11/18 Alfreton Town 1-4 Fleetwood Town 11/11/18 Barnet 1-1 Bristol Rovers 11/11/18 Shrewsbury Town 1-1 Salford City 11/11/18 Hitchin Town 0-2 Solihull Motors 11/11/18 Guiseley 4-3 Cambridge United 11/11/18 Weston Super Mare 0-2 Wrexham 11/11/18 Port Vale 1-2 Sunderland 12/11/18 Hampton & Richmond Borough 1-2 Oldham Athletic

FA Cup - replays da primeira fase