Copa do Rei, um oásis para Coutinho em meio à crise no Barça

O brasileiro é o artilheiro da equipe catalã na competição eliminatória da Espanha

Enquanto o Barcelona já pensa na vingança contra o Real Madrid na Copa do Rei, Philippe Coutinho vê no clássico marcado para quarta-feira (06), o duelo de ida das semifinais, mais uma oportunidade para mostrar o seu valor com a camisa do Barça. E o retrospecto no certame eliminatório da Espanha pode animar o camisa 7.

Coutinho foi o autor do primeiro gol nos 5 a 1 aplicados pelo Barcelona contra o Real Madrid, em novembro, pela Liga Espanhola. No entanto, desde então viu o seu desempenho cair na equipe treinada por Ernesto Valverde e hoje luta para mostrar o seu valor em meio às críticas que lhe são direcionadas especialmente pela imprensa europeia.

A Copa do Rei, no entanto, tem sido um pequeno oásis em meio ao período turbulento. Coutinho teve personalidade para pedir a Messi a bola na hora de bater o pênalti que iniciou a reação barcelonista nas quartas de final, contra o Sevilla, e ainda fez um segundo gol nos 6 a 0 sobre os andaluzes. O brasileiro já havia estufado os barbantes sevillistas no duelo de ida, transformando uma derrota por 2 a 0 em um menos dramático 2 a 1.

Com três gols na Copa do Rei, Philippe é o artilheiro do Barcelona na competição vencida pelos catalães nas últimas quatro temporadas. O Barça vai em busca de um inédito penta consecutivo no torneio, algo que só não aconteceu porque o último duelo contra o Real Madrid foi justamente na final de 2014, quando Gareth Bale garantiu a taça para os madridistas graças a uma arrancada espetacular na reta final do clássico.