Copa do Qatar resgata o orgulho da seleção brasileira, a camisa mais pesada do futebol

Estrangeiros embalam o Brasil no Mundial e relembram o peso da história construída pelo escrete canarinho

Depois do histórico 7 a 1, os brasileiros ficaram com desconfiança e a sensação de que imagem da seleção brasileira no mundo estaria arranhada. O Mundial do Qatar, no entanto, resgata a identidade e o orgulho da camisa mais pesada da história do futebol.

Já tinha passado dos 10 minutos do segundo tempo e o Brasil seguia encontrando dificuldades diante da Suíça, quando um forte grito tomou conta do estádio 974. Era uma espécie de “Brésil, Brésil’, repetido inúmeras vezes. O sonido, com sotaque, comprova que não eram os brasileiros, mas sim turistas que estavam no local para torcedor pela seleção.

Nas ruas de Doha, a cena se repete. Os gritos de “Brésil, Brésil” são bem mais comuns do que os gritos de “Brasil”. E eles saem da garganta de povos que, talvez, tenham até menos conexão direta com o Brasil. Torcedores de países como Índia, Bangladesh, Sudão, Nepal, Somália, Arábia Saudita, entre outros, mostram nas ruas e nos estádios, seu amor pela seleção brasileira.

Essas daqui são meninas do Sudão... que ficaram bem felizes com a derrota da Argentina! 😂



E o garotão (fã do Messi) quase se entregou, hein? 👀



É o futebol, amigo! O jogo global! ❤️



Por: @simpraisa pic.twitter.com/b8FjXmiW5z — GOAL Brasil (@GoalBR) November 23, 2022

O Qatar, é um país estratégico para esses povos que desembarcam aqui em busca de oportunidades. Com as grandes obras visando a Copa do Mundo, mais imigrantes chegaram ao local e decidiram montar residência. Outros, por sua vez, apenas embarcaram para torcer pela seleção brasileira.

Um dos países mais apaixonados pela seleção brasileira é a Índia e podemos até dizer que eles são maioria nos estádios durante os jogos do Brasil. A nação se divide entre os apaixonados pela Canarinho e os que torcem pela Argentina.

Cenas lamentáveis entre Brasil e Argentina, sendo que não tem nenhum brasileiro nem argentino caindo na porrada



É TUDO INDIANO 🤪pic.twitter.com/P5JVvadxTw — Rolê Aleatório (@rolealeatorio) November 21, 2022

Questionado sobre os motivos, Amir, indiano que vive em Doha trabalhando como motorista de Uber e torce para a seleção brasileira disse desconhecer.

“Eu não sei, mas nós estamos com o Brasil. Claro, também há aqueles que estão com a Argentina, como o meu irmão. Por isso, já brigamos muitas vezes. Sempre há brigas das torcidas de Brasil e Argentina na Índia”.

Os árabes também demonstram seu amor pela seleção brasileira nas ruas, especialmente os sauditas. Eles têm um forte conexão com o escrete canarinho que se intensificou nos últimos dias após a vitória sobre a Argentina, no primeiro jogo de ambas as equipes na Copa do Mundo do Qatar.

Brasileiros e sauditas juntos provocando Lionel Messi @GoalBR pic.twitter.com/LZzrAqRGVM — Raisa Simplicio (@simpraisa) November 24, 2022

Não à toa, nos dois primeiros jogos, o Brasil levou uma multidão de fãs e encheu os estádios em que jogou. Na estreia, diante da Sérvia, no Lusail, foram 88.103 mil torcedores presentes. Contra a Suíça, no 974, foram 43.649, basicamente o que a capacidade do estádio permitia.

É com esse carinho e apoio, que a seleção brasileira tentará conquistar o tão sonhado hexacampeonato. Já classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar, torcida e gritos de “Brésil” não vão faltar.