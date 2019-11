Copa do Mundo sub-17: veja os clubes brasileiros com mais convocados em 2019

POS. CLUBE NÚMERO JOGADORES 1 4 Gustavo, Henri, Renan e Gabriel Verón 2 4* Gabriel Noga, Daniel Cabral, Lázaro e Reinier (cortado por pedido do Flamengo) 3 3* Patryck, Talles Costa e Juan (cortado por lesão) 4 2 Matheus Donelli e Matheus Araújo =4 2 Sandry e Kaio Jorge =4 2 Diego Rosa e Pedro Lucas 7 1 Cristian =7 1 Marcelo =7 -PR 1 Luan Patrick =7 1 Yan =7 1 João Peglow =7 1 Talles Magno 13 1* Paulo Eduardo (cortado por lesão)

*Antes do começo do torneio, três jogadores foram cortados e substituídos por outros: Juan, do São Paulo, sofreu lesão e foi substituído por Lázaro, do Flamengo. Paulo Eduardo, do Cruzeiro, também foi cortado por lesão e substituído por Gabriel Noga, também do clube carioca. Reinier, do Flamengo, foi desconvocado a pedido de sua equipe, e substituído por Pedro Lucas, do Grêmio.