Copa do Mundo Feminina 2023: o que você precisa saber

Sorteio dos grupos do Mundial aconteceu neste sábado

Enquanto a Copa do Mundo masculina ocorre a partir do próximo mês, faltam 9 meses para o maior evento do calendário esportivo feminino - a Copa do Mundo Feminina de 2023.



Em 2019, a FIFA votou por unanimidade a expansão do torneio de 24 para 32 equipes a partir de 2023, o que gerou a oportunidade de vários países fazerem história ao obterem a classificação para sua primeira Copa do Mundo Feminina. Em alguns casos, a primeira Copa para qualquer gênero.



Com a expansão, a divisão de vagas para cada confederação foi a seguinte:



Ásia (AFC): 5 vagas + 1 vaga de anfitrião (Austrália)

África (CAF): 4 vagas

América do Norte, América Central e Caribe (CONCACAF): 4 vagas

América do Sul (CONMEBOL): 3 vagas

Oceania (OFC): 0 vagas + 1 vaga de anfitrião (Nova Zelândia)

Europa (UEFA): 11 vagas

Torneio de playoffs: 3 vagas

Quais são os grupos do Mundial de 2023?

O sorteio da Copa do Mundo aconteceu na madrugada deste sábado, 22 de outubro, em Auckland, na Nova Zelândia, e foi conduzido por Carli Lloyd, bicampeã mundial pelos EUA, e o inglês Ian Wright, grande apoiador do futebol feminino.

Grupo A: Nova Zelândia, Noruega, Filipinas e Suíça

Grupo B: Austrália, Irlanda, Nigéria e Canadá

Grupo C: Espanha, Croácia, Zâmbia e Japão

Grupo D: Inglaterra, Dinamarca, China e classificado no playoff B (Senegal, Haiti ou Chile)

Grupo E: Estados Unidos, Vietnã, Holanda e classificado no playoff A (Camarões, Tailândia ou Portugal)

Grupo F: França, Jamaica, Brasil e classificado no playoff C (Paraguai, Taiwan, Papua Nova Guiné ou Panamá)

Grupo G: Suécia, África do Sul, Itália e Argentina

Grupo H: Alemanha, Marrocos, Colômbia e Coreia do Sul

Playoffs:



As últimas três vagas para a Copa serão disputadas em um torneio de playoffs composto por 10 equipes e que será disputado de 17 a 23 de fevereiro de 2023, na Nova Zelândia.



O torneio consiste em uma disputa em três grupos, com o vencedor de cada um deles avançando para a Copa do Mundo.



Grupo A: Portugal, Camarões e Tailândia

Grupo B: Chile, Senegal e Haiti

Grupo C: Taiwan, Papua Nova Guiné, Paraguai e Panamá

Quais as datas da Copa do Mundo Feminina?



A Copa do Mundo Feminina de 2023 começará em 20 de julho, com jogos dos coanfitriões em Auckland e Sidney.



A fase de grupos se encerra em 3 de agosto, com as fases eliminatórias começando apenas dois dias depois, em 5 de agosto. As quartas de final serão disputadas nos dias 11 e 12 de agosto e as semifinais em 15 de agosto e 16 de agosto. A disputa de terceiro lugar acontecerá em 19 de agosto em Brisbane, na Austrália.



A final será disputada exatamente um mês depois da bola rolar pela primeira vez no torneio, em 20 de agosto de 2023, no Stadium Australia, em Sydney.