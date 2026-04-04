Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
PSVUTRESPN
Bart DHanis

Traduzido por

Copa do Mundo em risco? Jogador da seleção holandesa é retirado de campo em maca

PSV x Utrecht
PSV
Utrecht
Eredivisie

Um grande drama ocorreu na tarde de sábado em Eindhoven. Vinte minutos antes do fim da partida decisiva pelo título entre o PSV e o FC Utrecht, Jerdy Schouten teve que deixar o campo em uma maca.

O zagueiro central torceu o joelho em uma disputa no meio-campo. Ele não conseguiu mais se levantar e teve que ser carregado para fora do campo em uma maca, visivelmente emocionado e com as mãos no rosto.

Schouten tem sido uma peça fundamental na defesa do PSV nesta temporada. O zagueiro de 29 anos disputou até agora 17 partidas pela seleção holandesa e tinha boas chances de participar da Copa do Mundo do próximo verão nos Estados Unidos, México e Canadá.

Ainda não se sabe se Schouten conseguirá participar desse torneio, que começa em pouco mais de dois meses.


Eredivisie
Utrecht crest
Utrecht
UTR
Telstar crest
Telstar
TEL
Eredivisie
Sparta Rotterdam crest
Sparta Rotterdam
SPA
PSV crest
PSV
PSV
Publicidade