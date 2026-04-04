Copa do Mundo em risco? Jogador da seleção holandesa é retirado de campo em maca

Um grande drama ocorreu na tarde de sábado em Eindhoven. Vinte minutos antes do fim da partida decisiva pelo título entre o PSV e o FC Utrecht, Jerdy Schouten teve que deixar o campo em uma maca.

O zagueiro central torceu o joelho em uma disputa no meio-campo. Ele não conseguiu mais se levantar e teve que ser carregado para fora do campo em uma maca, visivelmente emocionado e com as mãos no rosto.

Schouten tem sido uma peça fundamental na defesa do PSV nesta temporada. O zagueiro de 29 anos disputou até agora 17 partidas pela seleção holandesa e tinha boas chances de participar da Copa do Mundo do próximo verão nos Estados Unidos, México e Canadá.

Ainda não se sabe se Schouten conseguirá participar desse torneio, que começa em pouco mais de dois meses.



