Copa do Mundo 2022: FIFA desiste de ter 48 seleções no Catar

Em pronunciamento oficial, a entidade afirma que a proposta não poderia acontecer por questões de logística e política

Uma grande mudança nos formatos da elaborados pela Fifa não sairá mais do papel.

O torneio que seria elaborado com 48 seleções para a edição de 2022, no , proposto pela entidade em janeiro de 2017, foi cancelado para manter o atual formato com 32 equipes. A proposta foi adiada para acontecer somente na edição de 2026.

A decisão da Fifa aponta questões políticas e de logística como os principais fatores para que o presidente Gianni Infantino abandonasse o projeto. O italiano era o maior entusiasta da Copa do Mundo com 48 seleções já para a edição no Catar.

A expectativa é de que o anúncio oficial seja divulgado sobre a desistência no dia 5 de junho, em Paris, durante o congresso da Fifa.

Veja o pronunciamento da Fifa divulgado nesta quarta-feira (22):

"Em consonância com as conclusões do estudo de viabilidade aprovado pelo Conselho da FIFA em sua última reunião, a FIFA e o Catar exploraram conjuntamente todas as possibilidades de aumentar o número de equipes participantes de 32 para 48 equipes envolvendo países vizinhos na Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022 ™ Após um processo de consulta minucioso e abrangente com o envolvimento de todas as partes interessadas relevantes, concluiu-se que, nas circunstâncias atuais, tal proposta não poderia ser feita agora.

Além disso, a FIFA e o Qatar mais uma vez exploraram a viabilidade do Qatar sediar um torneio de 48 equipes, em particular, reduzindo alguns dos principais requisitos da FIFA. Uma análise conjunta, a este respeito, concluiu que, devido à fase avançada dos preparativos e à necessidade de uma avaliação pormenorizada do potencial impacto logístico no país de acolhimento, seria necessário mais tempo e não poderia ser tomada uma decisão antes do final do prazo. Junho. Por conseguinte, decidiu-se não prosseguir com esta opção.

A Copa do Mundo da FIFA ™ permanecerá como planejada originalmente com 32 equipes e nenhuma proposta será apresentada no próximo congresso da FIFA em 5 de junho ".