Copa do Brasil: Os artilheiros e garçons da edição 2022 do torneio

Veja quais são os principais responsáveis pelos gols da atual edição do maior torneio de mata-mata do país

A Copa do Brasil de 2022 está perto do fim. O Flamengo passou pelo São Paulo na semifinal, e o Corinthians venceu o Fluminense por 3 a 0 dentro da Neo Química Arena e cravou a sua presença.



O atual artilheiro da Copa do Brasil é Germán Cano, do Fluminense, com 5 gols. Mas a disputa ainda está bastante aberta, com Giuliano, do Corinthians, a um gol de igualar os tentos do argentino e Arrascaeta, do Flamengo, também bastante vivo nesta briga.



Veja abaixo os principais goleadores e garçons desta edição da Copa do Brasil:

Artilharia - Copa do Brasil 2022

POS. JOGADOR CLUBE GOLS PARTIDAS 1 Cano Fluminense 5 8 2 Edu Cruzeiro 4 5 =2 Luciano São Paulo 4 9 =2 Vina Ceará 4 5 =2 Giuliano Corinthians 4 7 6 Yago Pikachu Fortaleza 3 4 =6 Eduardo Sasha Atlético-MG 3 2 =6 Shaylon Atlético-GO 3 6 =6 Mário Sérgio Fluminense-PI 3 2 =6 Fábio Lima ABC 3 2 =6 Élton Cuiabá 3 4 =6 Pablo Athletico-PR 3 5 =6 Nildo Petrolina Juazeirense 3 4 =6 Vitor Roque Cruzeiro e Athletico-PR 3 2 =6 Silvio Romero Fortaleza 3 5 =6 Yuri Alberto Corinthians 3 5 =6 Ganso Fluminense 3 7 =6 Arrascaeta Flamengo 3 8

Passes para gols - Copa do Brasil 2022

POS. JOGADOR CLUBE ASSISTÊNCIAS PARTIDAS 1 Khellven Athletico-PR 3 6 =1 Pedro Rocha Athletico-PR 3 4 =1 Patric América-MG 3 5 =1 Rodinei Flamengo 3 9 =1 Renato Augusto Corinthians 3 4 =1 Luiz Fernando Atlético-GO 3 6 =1 Igor Vinícius São Paulo 3 8 8 Rafael Santos Cruzeiro 2 5 =8 Vinícius Goiás 2 5 =8 Reinaldo São Paulo 2 8 =8 Jorginho Atlético-GO 2 6 =8 Matheus Bossa Vila Nova 2 4 =8 Marlos Athletico-PR 2 2 =8 Gustavo Mosquito Corinthians 2 6 =8 Nicolas Grêmio 2 1 =8 Marlon Paysandu 2 2 =8 Daniel Borges Botafogo 2 3 =8 Lucas Pires Santos 2 5 =8 Pedro Flamengo 2 9 =8 Henrique Almeida América-MG 2 4 =8 Terans Athletico-PR 2 4 =8 Vina Ceará 2 5 =8 Kelvin ABC 2 2 =8 Germán Cano Fluminense 2 8 =8 Jhon Arias Fluminense 2 7 =8 Éverton Ribeiro Flamengo 2 7 =8 Roger Guedes Corinthians 2 7 *Números atualizados em 12 de outubro de 2022, às 22h20 (de Brasília).

