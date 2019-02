Copa do Brasil: Começa o mais democrático torneio do país

Torneio conta com o maior número de times em uma competição nacional e a bolada do prêmio é um grande atrativo para todos os clubes

Começa hoje a competição mais democrática no território brasileiro: a Copa do Brasil. Com o pontapé inicial do encontro entre River-PI e Fluminense, outros 39 jogos acontecerão pela primeira fase do confronto. A Copa começa nessa terça-feira (05) e acaba apenas no dia 11 de setembro, na grande final.

Ao total 91 equipes participarão competição que contará com oito fases. 80 times jogarão a primeira fase.

As equipes que estão na Libertadores da América (Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo, Internacional, Grêmio, São Paulo, Atlético-MG e Athletico Paranaense) além do campeões da Copa Verde (Paysandu), da Copa do Nordeste (Sampaio Correia) e da Série B (Fortaleza) entram no certame apenas nas oitavas de final.

Fortaleza foi campeão da Série B do Brasileirão (Foto: Gustavo Simão/Fortaleza EC/Divulgação)

Exatamente por ser uma competição que tende a colocar times de divisões diferentes em termos de igualdade de chances, muitas "zebras" já passearam na Copa do Brasil e renderam grandes histórias. Os títulos do Santo André (2004), do Juventude (1999) e do Criciúma (1994) são grandes exemplos de que equipes com orçamentos e tradição menores podem chegar lá.

Um ponto que motiva muito as equipes participantes é o alto valor pago ao time que conquistar o título de campeão. São R$ 50 milhões pagos diretamente ao time que vencer o torneio. De acordo com o Lance!, ao todo, a competição pagará R$ 278.29 milhões aos envolvidos, durante todas as fases.



(Foto: Nelson Almeida/AFP/Getty Images)

Quem almeja chegar mais longe, rumo ao título, normalmente tende a contar com um elenco recheado de boas opções. Ou até mesmo decidir priorizar apenas um campeonato, como foi o claro caso do Cruzeiro, que levantou o caneco na última edição.

Confira quais são as 40 partidas da primeira rodada:

Galvez-AC x ABC-RN

Misto-MT x CSA-AL

Votuporanguense-SP x Ypiranga-RS

Avenida-RS x Guarani-SP

Bragantino-PA x ASA-AL

Santa Cruz-RN x Tupi-MG

Sobradinho-DF x América-RN

Operário-MS x Botafogo-PB

Serra-ES x Remo-PA

Ypiranga-AP x Cuiabá-MT

Imperatriz-MA x Náutico-PE

Brasiliense-DF x CRB-AL

Tubarão-SC x Brasil de Pelotas-RS

Manaus-AM x Vila Nova-GO

Corumbaense-MS x Luverdense-MT

Foz do Iguaçu-PR x Boa Esporte-MG

Palmas-TO x Juventude-RS

Fast Club-AM x Oeste-SP

Americano-RJ x Londrina-PR

Atlético-CE x Joinville-SC

URT-MG x Coritiba-PR

Brusque-SC x Atlético-GO

Itabaiana-SE x Paraná-PR

Central-PE x Ceará-CE

Sinop-MT x Santa Cruz

Boa Vista-RJ x Figueirense-SC

São Raimundo-PA x Criciúma

Sergipe-SE x Goiás

São Raimundo-RR x América-MG

Real Ariquemes-RO x Avaí

Tombense-MG x Sport-PE

Motoclub-MA x Vitória-BA

Rio Branco-AC x Bahia-BA

Juazeirense-BA x Vasco-RJ

Campinense-PB x Botafogo-RJ

Aparecidense-GO x Ponte Preta-SP

River-PI x Fluminense-RJ

Ferroviário-CE x Corinthians-SP

Altos-PI x Santos-SP

São José-RS x Chapecoense