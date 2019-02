Copa do Brasil 2019: jogos, resultados e guia da competição

Com prêmios milionários e muitas emoções, o torneio mais democrático do país volta para sua 31ª edição

Já começou! A Copa do Brasil 2019 está em pleno vapor após a definição dos 40 vencedores da primeira fase, enquanto as definições começam a acontecer também na etapa seguinte.

Com muitos duelos e surpresas, como sempre, o torneio coloca equipes dos quatro cantos do país na disputa para desbancar o Cruzeiro, campeão da edição 2018 e maior vencedor da história da competição.

Confira tudo o que você precisa saber sobre a edição que está rolando!

COPA DO BRASIL: FORMATO DE DISPUTA E REGRAS

Como sempre aconteceu, a Copa do Brasil 2019 é um torneio mata-mata com oito fases, sendo que nas duas primeiras fases, os confrontos foram disputados em jogo único, e nas fases restantes, em partidas de ida e volta.

Na primeira fase, em caso de empate, o time que teve o melhor ranking avança. Já na segunda fase, em caso de empate, o classificado foi conhecido por meio da disputa de pênaltis. A partir da terceira fase, o primeiro critério de desempate é o saldo de gols. Permanecendo a igualdade, disputa de pênaltis.

Os clubes foram distribuídos em grupos de dois, em cada fase, sempre classificando-se um clube para a próxima fase, observada a seguinte sequência:

Primeira Fase: 80 clubes distribuídos em 40 grupos de dois clubes cada;

Segunda Fase: 40 clubes distribuídos em 20 grupos de dois clubes cada;

Terceira Fase: 20 clubes distribuídos em 10 grupos de dois clubes cada;

Quarta Fase: 10 clubes distribuídos em cinco grupos de dois clubes cada;

Quinta Fase : 16 clubes, sendo os cinco oriundos da Quarta Fase, mais 11 clubes - os brasileiros na Libertadores 2018, o campeão da Copa do Nordeste, da Copa Verde e da Série B do Brasileiro de 2018 - distribuídos em oito grupos de dois clubes cada;

Sexta Fase : oito clubes distribuídos em quatro grupos de dois clubes cada;

Sétima Fase (Semifinal) : quatro clubes distribuídos em dois grupos de dois clubes cada;

Oitava Fase (Final) : dois clubes em um grupo.

Da primeira até a quarta fase, os confrontos foram decididos por sorteio.

Já na quinta fase, que também terá os embates definidos por sorteio, os duelos aconteceram necessariamente entre um clube do Bloco A e um clube do Bloco B. O Bloco A contemplou os oito clubes participantes da Copa Libertadores da América de 2019 e o Bloco B teve os cinco clubes classificados na quarta fase da Copa do Brasil mais os três clubes que também acessaram a competição na quinta fase: o campeão da Copa do Nordeste 2018 (Sampaio Corrêa-MA), o campeão da Copa Verde 2018 (Paysandu) e o campeão do Campeonato Brasileiro da Série B 2018 (Fortaleza).

Da sexta fase em diante, todos os clubes poderiam se enfrentar no sorteio.

DATAS E FASES

A Copa do Brasil 2019 começou a ser disputada no dia 5 de fevereiro, com os primeiros jogos da primeira fase. Esta etapa foi encerrada no dia 14 de fevereiro.

Os jogos da segunda fase serão disputados nos dias 19 a 21, 26 a 28 de fevereiro e 6 e 7 de março - ainda em jogo único, como na fase anterior.

A terceira fase coloca, pela primeira vez na temporada, times jogando em partidas de ida e volta. Os jogos estão previstos para os dias 13 (ida) e 27 de março (ida e volta) e 10 de abril (volta).

A quarta fase deve ocorrer no espaço de duas semanas, nos dias 17 e 24 de abril.

Em função da entrada dos times que participam da Copa Libertadores, as oitavas de final foram realizadas em datas mais 'espalhadas': 15 (ida), 22 e 29 de maio (ida e volta) e 5 de junho (volta). Ainda antes da realização da Copa América 2019, no Brasil, que começa em junho.

Com a definição das quartas de final, os jogos serão disputados nos dias 10 de julho e 17 de julho. As semifinais acontecem nos dias 7 e 14 de agosto, nos mesmos dias e horários.

A grande decisão está agendada em para ocorrer mais cedo em 2019, mas sempre às quartas-feiras: o jogo de ida deve acontecer no dia 4 de setembro, e a volta uma semana depois, no dia 11.

O QUE GANHA O CAMPEÃO?

O campeão da Copa do Brasil, como sempre acontece, ganhará vaga na fase de grupos da Copa Libertadores 2019. Caso o vencedor da CdB também ganhe uma vaga na Libertadores via Brasileirão, este utilizará a vaga da Copa do Brasil, e a vaga oriunda do Campeonato Brasileiro, portanto, será repassada a um clube do Campeonato Brasileiro, respeitando a ordem de classificação.

O mesmo acontece se o mesmo time conquistar a Copa do Brasil e a Copa Libertadores, ou a Copa do Brasil e a Copa Sul-americana. O vice-campeão da Copa do Brasil, em hipótese alguma, ganhará vaga na Libertadores.

COPA DO BRASIL: OS MAIORES CAMPEÕES

O maior campeão da história da Copa do Brasil é o Cruzeiro, com seis títulos conquistados, deixando para trás o Grêmio, com cinco conquistas. Atrás deles estão Flamengo, Corinthians e Palmeiras, com três conquistas cada. E depois, com um troféu, estão Fluminense, Vasco, Santos, Atlético-MG, Internacional, Sport, Criciúma, Juventude, Paulista e Santo André.

CLUBE TÍTULOS CAMPEÃO EM: CRUZEIRO 6 1993, 1996, 2000, 2003, 2017, 2018 GRÊMIO 5 1989, 1994, 1997, 2001, 2016 FLAMENGO 3 1990, 2006, 2013 CORINTHIANS 3 1995, 2002, 2009 PALMEIRAS 3 1998, 2012, 2015

COPA BR 2019: JOGOS DA SEGUNDA FASE

As 20 chaves da segunda fase foram previamente definidas em sorteio, com os vencedores das chaves 1 a 40 da primeira fase já pareadas nesta etapa. Aqui, as séries são definidas em jogo único, nos pênaltis, em caso de empate no tempo normal.

CHAVE TIME 1 RESULTADO TIME 2 DATA ONDE? 41 Corinthians 4 x 2 Avenida-RS 20/02/2019 Arena Corinthians, São Paulo 42 Foz do Iguaçu - Ceará 27/02/2019 ABC, Foz do Iguaçu 43 Bragantino-PA - Aparecidense-GO 27/02/2019 Diogão, Bragança 44 URT-MG - Vila Nova-GO 27/02/2019 Zama Maciel, Patos de Minas 45 Botafogo-RJ - Cuiabá-MT 27/02/2019 Nilton Santos, Rio de Janeiro 46 Juventude-RS - América-MG 28/02/2019 Alfredo Jaconi, Caxias do Sul 47 ABC-RN - Moto Club-MA 07/03/2019 Frasqueirão, Natal 48 Santa Cruz-PE 1 x 1 (4-2 pen.) Náutico 20/02/2019 Arruda, Recife 49 Fluminense - Ypiranga-RS 06/03/2019 Maracanã, Rio de Janeiro 50 Luverdense-MT 1 x 0 Figueirense 20/02/2019 Passo das Emas, Lucas do R.V. 51 Santa Cruz-RN - Bahia 06/03/2019 Arena das Dunas, Natal 52 Goiás-GO - CRB-AL 21/02/2019 Hailé Pinheiro, Goiânia 53 Santos - América-RN 07/03/2019 Pacaembu, São Paulo 54 Atl. Cearense - Atlético-GO 26/02/2019 Presidente Vargas, Fortaleza 55 Mixto-MT - Chapecoense 06/03/2019 Arena Pantanal, Cuiabá 56 Criciúma - Oeste-SP 21/02/2019 Heriberto Hülse, Criciúma 57 Tombense-MG - Botafogo-PB 28/02/2019 Antônio de Almeida, Tombos 58 Londrina 1 x 1 (5-4 pen.) Paraná 19/02/2019 Estádio do Café, Londrina 59 Serra-ES 0 x 2 Vasco da Gama 20/02/2019 Kleber Andrade, Cariacica 60 Avaí - Brasil-RS 07/03/2019 Ressacada, Florianópolis

COPA BR 2019: JOGOS DA PRIMEIRA FASE

O sorteio dos jogos da primeira fase foi realizado no dia 13 de dezembro de 2018, quando já foram definidos os cruzamentos da competição até a quarta fase.

Enquanto grande parte das equipes da Série A do Brasileirão avançou (Corinthians, Santos, Ceará e cia.), a fase inicial já reservou algumas surpresas, como a classificação do Mixto-MT sobre o recém-promovido CSA e as eliminações de Coritiba, Guarani, Sport Recife e Vitória já na estreia, em jogo único dessa fase inicial.