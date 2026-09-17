O sorteio da quarta fase (oitavas de final) da Copa da Liga Inglesa foi realizado na madrugada desta quinta-feira e resultou em um confronto tranquilo para o Arsenal, além de um duelo eletrizante entre dois gigantes.

Segundo a rede "Sky Sports", o Liverpool recebe o Chelsea na quarta fase da Copa Carabao, enquanto o sorteio colocou o Arsenal, campeão da Premier League, diante da equipe de menor classificação restante na competição, o Fleetwood Town.

Xabi Alonso estará pronto para retornar ao estádio de Anfield pela primeira vez como treinador do Chelsea após a vitória de sua equipe sobre o Leeds (6 a 3) na semana passada, enquanto o time do Liverpool superou o Tottenham com a vitória (3 a 1).

Alonso, que conquistou a Liga dos Campeões da Europa com o Liverpool como jogador durante um período marcante, era um candidato em potencial para suceder Arne Slot, mas acabou indo para Stamford Bridge.

Por outro lado, a equipe do Fleetwood, que disputa a segunda divisão, receberá o Arsenal, enquanto o Brighton, que eliminou o Manchester United, aguarda o vencedor do confronto desta quinta-feira entre Manchester City e Norwich City.

O sorteio completo ficou assim:

Fleetwood x Arsenal

Manchester City ou Norwich x Brighton

Everton x Newcastle

Sunderland x Brentford

Liverpool x Chelsea

Bradford x Peterborough

Fulham x Crystal Palace

Bournemouth x Aston Villa

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