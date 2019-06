Copa América: artilharia e assistências da competição no Brasil

Veja os números dos goleadores e os que deram mais passes para gol na edição de 2019 do torneio, além de relembrar quem se destacou na última edição

A Copa América iniciou com tudo. As 12 seleções começaram a jornada pela disputa do título no .

Logo na primeira rodada de jogos, tivemos muita emoção ao longo dos jogos.

Quais jogadores se credenciam à Chuteira de Ouro, entregue ao artilheiro da competição? E na última edição, quais foram os destaques? Veja os números a seguir para saber!

Artilharia -

POS. JOGADOR SELEÇÃO PARTIDAS GOLS MARCADOS 1 Eduardo Vargas 1 2 =1 Philippe Courinho Brasil 1 2 =3 Alexis Sánchez Chile 1 1 =3 Almoez Ali Qatar 1 1 =3 Boualem Khoukhi Qatar 1 1 =3 Derlis González 1 1 =3 Duván Zapata 1 1 =3 Edinson Cavani 1 1 =3 Erick Pulgar Chile 1 1 =3 Brasil 1 1 =3 Luis Suárez Uruguai 1 1 =3 Nicolás Lodeiro Uruguai 1 1 =3 Óscar Cardozo Paraguai 1 1 =3 Roger Martínez Colômbia 1 1

*Números atualizados em 17 de junho de 2019, após as partidas do dia

Passes para gols - Copa América

POS. JOGADOR SELEÇÃO PARTIDAS ASSISTÊNCIAS 1 Charles Aránguiz Chile 1 2 2 Akram Afif Qatar 1 1 =2 Alexis Sánchez Chile 1 1 =2 Diego Godín Uruguai 1 1 =2 Fernandinho Brasil 1 1 =2 James Rodríguez Colômbia 1 1 =2 Jefferson Lerma Colômbia 1 1 =2 Luis Suárez Uruguai 1 1 =2 Martín Cáceres Uruguai 1 1 =2 Mauricio Isla Chile 1 1 =2 Miguel Almirón Paraguai 1 1 =2 Roberto Firmino Brasil 1 1 =2 Tarek Salman Qatar 1 1

Copa América 2016: quem foi o artilheiro?



(Foto:Dennis Grombkowski/Bongarts/Getty Images)

Importante na campanhado título chileno da Copa América Centenário, o atacante Eduardo Vargas foi o artilheiro da competição com seis gols.

Copa América 2016: quem foi a líder em assistências



(Foto: Simon Hofmann/Bongarts/Getty Images For DFB)

Vice-campeão em 2015 e em 2016, Lionel Messi foi o maior 'garçom' da competição, com quatro passes decisivos para gols.