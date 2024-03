Copa América 2024: onde e como assistir aos jogos de Lionel Messi

Tudo o que você precisa saber para acompanhar Messi na Copa América deste ano

Aproxima-se a Copa América e é justo afirmar que, para qualquer espectador, todos os olhos estarão fixados em Lionel Messi. O craque argentino terminou de forma perfeita na última Copa do Mundo, há dois anos, e agora está determinado a manter essa trajetória naquela que pode ser sua última participação na principal competição de seleções do continente.

No entanto, fica a pergunta: será que os Estados Unidos será palco do desfecho perfeito para a carreira de Messi na seleção? Todos estaremos acompanhando com grande expectativa. E aqui está a sua chance de participar também.

Lionel Messi jogará na Copa América 2024?

Lionel Messi está pronto para participar da Copa América e defender o título de seu país, atual campeão, no torneio. Sua jornada começou em 2007, mas foi uma longa espera até poder competir plenamente.

Desde então, representando a seleção argentina, ele chegou quatro vezes à final, conquistando finalmente o título em 2021, quando outra lenda, Ángel Di María, marcou o único gol do jogo contra o Brasil, no Maracanã.

Como era de se esperar, a competição tem sido benéfica para Messi. Na última edição, ele terminou como artilheiro do torneio com quatro gols e foi nomeado o melhor jogador ao lado de Neymar. Ao longo de sua carreira na Copa América, ele acumulou 14 gols e 17 assistências em apenas 34 jogos.

O grupo da Argentina na Copa América 2024

Os atuais campeões entram no torneio como cabeças de chave, o que garantiu um sorteio relativamente favorável no Grupo A. Além do time de Lionel Messi, Peru e Chile foram sorteados para a chave. A última vaga ficou com o Canadá, que bateu Trinidad e Tobago, em um playoff, por 2 a 0 no dia 23 de março.

Gupo A Argentina Peru Chile Canadá

Qual é o primeiro jogo de Messi na Copa América 2024?

O primeiro jogo da Argentina na fase de grupos marca a abertura do torneio em 20 de junho. Às 21h (de Brasília), Messi e seus companheiros enfrentarão o Canadá no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, na Geórgia. Antes disso, a Argentina disputará dois amistosos, que ainda não foram definidos, nas semanas que antecedem a Copa América 2024.

No dia 25 de junho, o país enfrentará o Chile no gigante MetLife Stadium, em Nova Jersey. Quatro dias depois, em 29 de junho, eles enfrentarão o Peru no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida.

Calendário de Messi na Copa América 2024

Após o jogo de abertura, a Argentina enfrentará sua partida mais desafiadora do grupo contra o Chile, em 25 de junho, às 22h (de Brasília). O confronto será realizado no MetLife Stadium, em Nova Jersey, casa dos New York Giants e New York Jets. Messi e sua equipe estarão determinados a garantir a classificação antes de seguirem pela costa leste em direção ao Miami Gardens. Lá, enfrentarão o Peru em 29 de junho, no Hard Rock Stadium, com início às 21h (de Brasília), na última rodada do grupo.

A Argentina não deve encontrar grandes obstáculos para avançar ao mata-mata. Se terminarem em primeiro lugar no grupo, jogarão em Houston, em 4 de julho. Caso terminem como segundo lugar do grupo, disputarão as quartas de final em 5 de julho, no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas. O adversário será o vice-campeão ou o vencedor do Grupo B, que provavelmente será o México ou o Equador.

Jogos da Argentina na Copa América 2024

Fase Adversário Data Horário (de Brasília) Fase de grupos Canadá 20 de junho de 2024 21h Fase de grupos Chile 25 de junho de 2024 22h Fase de grupos Peru 29 de junho de 2024 21h

Como conseguir ingressos para ver Messi na Copa América 2024?

Os ingressos para a Copa América 2024 já estão disponíveis para compra, e dado o grande interesse gerado pela chegada de Messi ao Inter Miami, é aconselhável garantir o seu o mais rápido possível.

Os vendedores oficiais dos ingressos para a Copa América são o Ticketmaster e o SeatGeek, e podem ser adquiridos através do site oficial do torneio. Ambos atuam como vendedores primários e oferecem plataformas de revenda, com preços a partir de R$ 290.

Os ingressos para todas as rodadas da competição, exceto para a final, já estão à venda. Os ingressos da decisão, que ocorrerá em 14 de julho, estarão disponíveis a partir de abril.

Voos para ver Messi na Copa América 2024

Lionel Messi já ganhou a Copa América?

Lionel Messi conquistou a Copa América de 2021 com a Argentina. O caminho até o troféu foi bastante desafiador para Messi e seus compatriotas, que chegaram pelo menos às semifinais em quatro dos cinco torneios anteriores.

Qual é o histórico de Lionel Messi na Copa América?

Messi possui um impressionante histórico na Copa América. Ao longo de 34 jogos na competição, ele marcou 14 gols e deu 17 assistências. A edição de 2021 foi especialmente premiada, já que ele conquistou os prêmios de artilheiro e melhor jogador do torneio, marcando quatro gols e dando cinco assistências.

Ele já recebeu o prêmio de Jogador do Torneio duas vezes e o de Jogador Jovem do Torneio uma vez, este último em 2007, seu ano de estreia.

Quem jogará pela Argentina na Copa América 2024?

O vice-capitão da equipe, Ángel Di María, provavelmente fará sua última participação, e se unirá a Messi na Copa América de 2024, ao lado de outros grandes nomes como Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Enzo Fernández e Alexis Mac Allister.

Quais times jogarão a Copa América 2024?

Ao todo, 16 seleções garantiram vaga na Copa América 2024, em uma combinação de times da CONMEBOL e CONCACAF. Na distribuição total, serão dez equipes da América do Sul e seis da América do Norte, Central e Caribe.

As duas últimas vagas foram definidas através de respecagem. O Canadá superou Trinidad e Tobago, enquanto a Costa Rica derrotou Honduras, em jogos realizados em 23 de março.

A composição completa das equipes para o torneio de 2024 é a seguinte:

Grupo A

Argentina

Peru

Chile

Canadá

Grupo B

México

Equador

Venezuela

Jamaica

Grupo C

Estados Unidos

Uruguai

Panamá

Bolívia

