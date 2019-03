Copa América 2020 em Argentina e Colômbia? Tudo que se sabe sobre o torneio

A pouco mais de um ano para iniciar as partidas da Copa América 2020, Argentina e Colômbia podem sediar os duelos da competição

Com a nova mudança nos anos de realização, a ainda seguirá sendo realizada de quatro em quanto anos, porém, após a edição de 2019, aqui no , o tornei ocorrerá somente em anos pares. Com o objetivo de unificar os calendários com os campeonatos da Uefa, além de ceder aos jogadores maior tempo de pausa.

Em 2019, o torneio será realizado no Brasil, porém o conselho da Fifa aprovou outra edição da competição logo para a próxima temporada, em 2020. Com algumas dúvidas por parte dos torcedores, a Goal separou este artigo para explicar a você torcedor.

POSSÍVEIS SEDES



(Foto: Getty Images)

Embora a alternativa mais forte para sediar a próxima edição seja os , na qual seria disputada em um formato semelhante ao da Copa América Centenário 2016, a Conmebol resolveu descartar essa possibilidade.

Após uma reunião, em Miami, nesta quarta-feira (13), entre Alejandro Dominguez e os dez países membros da Confederação Sul-Americana, e são as principais candidatas a compartilhar o palco para a competição continental. Segundo o jornalista Fernando Czyz, da TNT Sports, ambos países já teriam sido confirmados como palcos oficiais.

Ainda segundo o repórter, cada país sediará uma semifinal, enquanto a final será disputada em Buenos Aires, na Argentina.

DATAS



(Foto: Nicholas Kamm/Getty)

O torneio ocorrerá na temporada de 2020, entre os meses de junho e julho.

NOVIDADES



(Foto: Getty Images)