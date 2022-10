Quem foram os convidados de Flamengo x Athletico? Que músicas eles cantaram antes da final da Libertadores?

Buchecha e MC Jessé representaram seus times do coração com apresentações musicais na decisão em Guayaquil

Mais do que um jogo ou uma decisão de título, a final da Copa Libertadores da América, principalmente depois que passou a ser densidade em partida única, é um espetáculo. Assim, antes de Flamengo e Athletico-PR entrarem em campo no estádio Monumental, em Guayaquil, para decidir o título, a Conmebol preparou uma cerimônia, que contou com um cantor homenageando cada um dos dois finalistas.

Flamengo e Athletico-PR estão fazendo a terceira final seguida 100% brasileira da Libertadores e, depois de um show da Anitta na edição de 2021, a Conmebol resolveu inovar e chamar cantores representantes de cada um dos dois times para serem atração musical da decisão. Pelo lado do time carioca, o escolhido foi Buchecha, que fazia dupla com Claudinho, enquanto MC Jessé vestia a camisa do Furacão, ambos interpretaram canções das torcidas.

Quais foram as músicas da final da Libertadores 2022?

Twitter/Reprodução

Flamenguista roxo, o cantor Buchecha começou a fazer sucesso nos anos 1990, ao lado do parceiro Claudinho, que morreu em 2002. O rapper, frequentador assíduo dos jogos do Mengão no Maracanã já inclusive gravou algumas músicas com o clube. Na decisão, ele cantou a música "Em dezembro de 81", que faz alusão ao Mundial de Clubes conquistado pelo Rubro-Negro para cima do Liverpool.

MC Jessé, que também fez parte do quarteto que canta o tema oficial da final da Libertadores, "Glória Eterna", representou o Athletico-PR, seu time do coração, na cerimônia final da competição. A música que ele interpretou foi escolhida pela torcida do Furacão em uma votação, chamada "Libertadores estamos chegando", em ritmo de gritos de arquibancada da torcida rubro-negra.

Os dois estiveram no palco montado pela Conmebol para a cerimônia da final, que teve apresentações de dança e os jogadores Júnior Baiano, representando o Athletico-PR, e Paulo Miranda, como flamenguista. Todas as atrações entraram antes da a bola rolar no estádio.