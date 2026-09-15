Mark van Bommel anunciará na sexta-feira sua primeira convocação como técnico da Bélgica, mas, na preparação para isso, já precisa lidar de imediato com algumas questões delicadas. Uma delas é a situação dos goleiros.

Nesse ponto, já ficou claro que ele não poderá mais contar com Matz Sels. O goleiro de 34 anos do Nottingham Forest não quer mais retornar à seleção belga. Uma conversa com Van Bommel não mudou isso.

“O novo técnico Mark van Bommel fez uma rodada de ligações com vários Diabos Vermelhos em potencial. Matz Sels também falou longamente com Van Bommel por telefone”, escreve o Het Nieuwsblad. “Segundo relatos, foi uma boa conversa, na qual se sondou se o goleiro ainda estava disponível para a seleção. Van Bommel certamente estava aberto a isso.”

Mas, da parte de Sels, isso não é mais uma opção. O goleiro tomou sua decisão após um período doloroso sob o comando do técnico anterior, Rudi Garcia. Na época, Sels fez cinco partidas fortes no gol, mas ainda assim ficou fora da convocação para a Copa do Mundo em favor do mais jovem Mike Penders. A ligação de Garcia só veio algumas horas antes do anúncio oficial da convocação.

O jogador de 13 partidas pela seleção não recebeu uma explicação detalhada, e isso deixou marcas. Sels não esperava acabar ficando fora da convocação para a Copa do Mundo, ainda mais porque a federação belga de futebol havia justamente pedido que ele seguisse na seleção depois da desistência anterior de Koen Casteels.

Assim, após onze anos, chega ao fim sua carreira internacional. A presença de Thibaut Courtois também pesa em sua decisão. Embora o goleiro do Real Madrid tenha se ausentado da Nations League, depois disso ele voltará a ficar disponível para as Eliminatórias da Eurocopa e para grandes torneios. Com isso, outro goleiro corre novamente o risco de perder uma vaga em uma Euro ou Copa do Mundo.

Sels não quer mais correr esse risco. Van Bommel, portanto, terá de incluir outros nomes em sua primeira convocação como técnico da Bélgica na sexta-feira. Senne Lammens, goleiro do Manchester United, parece incontestável na ausência de Courtois. Penders (Chelsea), Maarten Vandevoordt (RB Leipzig) e Lucca Brughmans (emprestado pelo Liverpool ao RC Genk) parecem ser os outros candidatos.