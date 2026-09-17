"Conversa com Nigel de Jong reacendeu o fogo. Ele quer voltar à seleção da Holanda"

Tyrell Malacia quer retornar à seleção holandesa, informa a Voetbal International na noite desta quinta-feira. O lateral assinou mais cedo um contrato com o FC Cincinnati.

Depois de Malacia já ter sido visto na quarta-feira no campo de treinamento em Ohio, ele agora chegou a um acordo por um contrato até meados de 2027, com opção por mais um ano.

Malacia também teria tido a opção entre clubes da Espanha, do Brasil e do Oriente Médio, mas, portanto, escolheu a Major League Soccer. Ele quer mostrar que pode disputar vários jogos seguidos, após o que um retorno à Europa parece lógico.

Além disso, voltar à seleção holandesa também é um objetivo de Malacia. O jogador, que soma nove partidas pela Oranje, teve uma conversa com o diretor técnico Nigel de Jong, que ‘acendeu uma chama’.

A última vez que Malacia jogou pela seleção holandesa foi em junho de 2023. Na ocasião, a Oranje enfrentou a Croácia na semifinal da Liga das Nações e perdeu por 4 a 2.

Malacia se transferiu em 2022 do Feyenoord para o Manchester United por 15 milhões de euros. Lá, ele não conseguiu se firmar por causa dos problemas com lesões, e seu vínculo, portanto, não foi renovado no verão passado.