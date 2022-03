Contratação de centroavante é uma das condições para Abel renovar com o Palmeiras

Abel Ferreira negocia a renovação com o Palmeiras desde o fim do ano passado. As tratativas se reaqueceram nos últimos dias, e o técnico discute a sua manutenção na Academia de Futebol até o fim de 2024.

A questão financeira é o que menos importa na atual discussão do português com o clube, uma vez que recebeu valorização salarial recente. O treinador já deixou claro para o departamento de futebol que gostaria de ter os seus pedidos, especialmente no mercado da bola, atendidos. Ele pede a contratação de um centroavante desde a gestão passada, presidida por Maurício Galiotte.

Uma das exigências do técnico é que o clube se esforce na busca por jogadores no mercado da bola, conforme apurado pela GOAL. O Palmeiras tenta a contratação de um atacante para a posição sob o comando da presidente Leila Pereira. A líder do clube autorizou o diretor de futebol Anderson Barros a buscar um atleta para atuar como referência no setor ofensivo. Lucas Alario, do Bayer Leverkusen, e Pedro, do Flamengo, foram procurados, mas não houve acordo com a dupla.

Abel Ferreira está ciente das movimentações recentes do clube no mercado da bola. Entretanto, mantém a exigência por um camisa 9.

O atual compromisso de Abel Ferreira com o Palmeiras se encerra em dezembro de 2022. As tratativas são para que o seu contrato seja prorrogado até o fim de 2024. A informação sobre a volta das conversas entre o clube e o comandante foi publicada por Marcos Costi, no canal Tá Lá Dentro, e confirmada pela GOAL.

O desejo do Palmeiras é impedir que o técnico se veja seduzido por propostas do exterior. Benfica, de Portugal, e Granada, da Espanha, demonstraram interesse recente em sua contratação.

À frente do time alviverde, Abel Ferreira foi bicampeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil e campeão paulista. O técnico ainda venceu a Recopa Sul-Americana nesta temporada.