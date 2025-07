Contratação de R$ 370 milhões do Manchester City apontada como sombra para Rodri já estaria buscando saída

Meio-campista espanhol teria sido oferecido a clubes da Europa e da Arábia Saudita em meio à pouca utilização sob o comando de Guardiola

O QUE ACONTECEU?

O meio-campista espanhol Nico, revelado pela famosa base do Barcelona, La Masia, foi vendido por um bom valor ao futebol inglês na janela de transferências no final de 2025. Ele deixou o Porto após 18 meses no clube português.

O CONTEXTO

Pep Guardiola trouxe Nico para o Manchester City como reposição de Rodri, que ficou fora da maior parte da temporada 2024/25 por causa de uma cirurgia no joelho. Desde que chegou, Nico fez 11 jogos na Premier League, o Campeonato Inglês, mas passou a maior parte do tempo no banco de reservas.

VOCÊ SABIA?

Nico pode não ter novas chances no City. Na Copa do Mundo de Clubes, ele entrou em campo por apenas 61 minutos. Com Rodri recuperado e o clube reforçado com o holandês Tijjani Reijnders, a concorrência no meio-campo aumentou ainda mais.

SAIBA MAIS

Com dúvidas sobre seu papel no elenco, o site Manchester City News revelou que o futuro de Nico no clube está incerto. A pouca utilização do jogador tem gerado especulações.

O QUE VEM POR AÍ?

Segundo informações, intermediários já sondaram clubes da Europa e da Arábia Saudita para avaliar o interesse no espanhol de 23 anos, que ainda tem contrato com o City por mais quatro temporadas.