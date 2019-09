Contra o Peru, Tite deve fazer experiências e dá oportunidade para "novatos"

Treinador deve manter a base da equipe, mas fará pelo menos quatro trocas no time titular

Desde o término da , Tite decidiu acelerar o processo de renovação da . Prova disso, foi que vários atletas que eram figurinhas quase certas nas convocações ficaram de fora como o zagueiro Miranda e o lateral-esquerdo Filipe Luís. Nada que indique que esses jogadores não poderão voltar, como o próprio treinador já deixou claro, a porta não está fechada para ninguém.

Mas é claro que Tite busca dar rodagem para jogadores mais novos e atletas que estão chegando agora. Por isso, diante do , ele deve fazer algumas modificações além de observações, claro. Neste domingo(08), já em Los Angeles, o treinador comandou um treino apenas com jogadores que não iniciaram o jogo contra a , os titulares ficaram na academia.

Claro que, Tite, não vai modificar os 11 jogadores, isso não faz parte da filosofia do comandante. Ele entende que manter, ao menos, a espinha dorsal do time, é fundamental para justamente dar as oportunidades para quem está chegando. Deste modo, atletas como o lateral Jorge, podem ganhar uma oportunidade.

(Foto: Ivan Storti / FC / Divulgação)

Em boa fase no Campeonato Brasileiro, não é a primeira vez que Tite chama Jorge. O treinador gosta do lateral, que ficou sem jogar na Europa e por isso não teve continuidade na Seleção. O setor, precisa de uma renovação e boas opções para os próximos anos e o atleta do Santos deve ser observado.

Outro nome que agrada Tite é o volante Allan, no ano passado, ele surgiu bem na Seleção e não saiu mais da equipe, mas ainda teve poucas oportunidades para começar jogando. Pode ser que diante do Peru ele seja escalado desde início.



(Foto: Getty Images)

Outros jogadores como Thiago Silva e Dani Alves podem ser poupados por conta do desgate na partida contra a Colômbia. Além do jogo em alto nível, o calor não só na partida, como em todos os dias da preparação pode fazer com que a comissão técnica decida poupar esses atletas mais experientes abrindo vaga para novos testes.