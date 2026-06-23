Contra a vontade dele... O Real abre as portas para a saída de seu craque

Reportagens da imprensa indicam que o Real Madrid está disposto a abrir mão de um dos pilares do time durante a janela de transferências de verão e, para isso, não hesitará em analisar as propostas que receber, buscando aquelas que estejam alinhadas com os objetivos do clube nesse sentido.

O jornalista italiano Gianluigi Longari revelou nesta terça-feira que o Real Madrid está aberto a ouvir grandes ofertas pelo meio-campista francês Aurélien Tchouaméni durante a atual janela de transferências de verão, como parte da reformulação do meio-campo.

Longari escreveu no XN que o Real Madrid não considera mais Chouameni um jogador intocável e que está disposto a avaliar as propostas que lhe forem apresentadas.

Ele acrescentou que Chouameni (25 anos) prefere permanecer em Madri e disputar sua vaga no time titular, sob o comando do novo técnico José Mourinho, mas o clube está considerando a possibilidade de sua saída.

Longari indicou que o Manchester United já entrou em contato com o agente do jogador e abriu canais preliminares de diálogo para discutir o projeto esportivo do clube inglês e as condições de uma possível transferência.

O jornalista Fabrizio Romano havia mencionado um grande interesse do Manchester United por Chouameni, confirmando a existência de dois obstáculos no caminho para a conclusão da negociação.

As especulações sobre a saída de Chouameni aumentaram desde o final da última temporada, após uma briga com seu companheiro uruguaio Fede Valverde, que terminou com um forte soco do jogador francês em seu companheiro do Real Madrid, antes que a equipe encerrasse a temporada sem títulos, o que exigiu várias mudanças iniciadas pelo presidente Florentino Pérez com a volta de Mourinho, e, em seguida, anunciou três contratações oficiais da Premier League: Bernardo Silva, Marc Cucurella e Ibrahima Konaté.

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