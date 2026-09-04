O sérvio Sergej Milinkovic-Savic, meio-campista do Al-Hilal, escreveu uma nova página na história com o clube, durante o confronto contra o Al-Shabab pela Liga Roshn Saudita.

O Al-Hilal foi o visitante do Al-Shabab, nesta sexta-feira, no estádio SHG Arena, na capital saudita Riade, pela quinta rodada da Liga Roshn.

Savic abriu o placar para o Al-Hilal aos 53 minutos de partida, após desviar para dentro das redes um cruzamento rasteiro do lateral Mohammed Mahzari.

O gol foi o quarto marcado pelo meio-campista sérvio com o Al-Hilal na atual temporada da Liga Roshn, na quarta partida consecutiva, já que ele havia marcado um gol em cada uma das três partidas anteriores.

Este passou a ser o melhor início de Savic com o Al-Hilal, desde a transferência para o clube, vindo da Lazio, durante a janela de transferências do verão de 2023.

O jogador de 31 anos manteve seu brilho nos jogos de dérbi contra o Al-Shabab, sendo este o quinto gol que ele marca contra suas redes, tornando-o sua vítima preferida na Liga Roshn, com um gol de vantagem sobre o Al-Akhdoud, de acordo com a rede de estatísticas "Opta".

Vale lembrar que Savic segue como o artilheiro do Al-Hilal na Liga Roshn Saudita durante a atual temporada, e o segundo maior artilheiro da competição no geral, com dois gols de diferença atrás do inglês Ivan Toney, atacante do Al-Ahli.