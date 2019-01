Conte afirma que não recebeu convites para dirigir equipes

Treinador tem sido especulado em Internazionale e Milan nas últimas semanas

Desde que deixou o Chelsea após o fim da última temporada, Antonio Conte tem sido especulado em diversas equipes.

O vitorioso treinador, que fez um excelente trabalho na Juventus e começou muito bem no Chelsea, conquistando uma Premier League logo na temporada de estreia, mas depois tendo vários problemas de relacionamento no clube e saindo de forma polêmica, foi tido como alvo número 1 do Real Madrid.

No entanto, ele não foi para o time espanhol e seguiu sem trabalhar.

Nas últimas semanas, porém, Conte voltou a ser especulado em gigantes europeus, agora nos rivais italianos Internazionale e Milan.

O próprio treinador, porém, afirmou que não recebeu propostas e decidiu descansar nesta temporada.

"Eu sinto saudades do campo, mas eu decidi descansar no restante desta temporada e então buscar um novo destino que, é claro, nós não sabemos ainda qual será. Eu vim de Londres para Milão para ver a partida da Juventus, mas eu não recebi ofertas da Itália", disse à Sky Italia.