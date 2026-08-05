"O fim da última temporada deixou um gosto amargo. Mas o que aconteceu há dois meses não é o fim. Agora é hora de reparação. Estamos com muita fome, prontos para a nova temporada e vamos all in", disse Daniel Peretz à SPOX. "Para nós, isso é unfinished business."

O goleiro israelense de 26 anos se transferiu no inverno passado, por empréstimo, do Bayern de Munique para o Southampton. Graças a uma impressionante sequência de vitórias, os Saints, com seu novo goleiro titular, saíram da zona de rebaixamento até o playoff de acesso. Lá, venceram o Middlesbrough na semifinal, mas, por causa do espetacular escândalo de espionagem, foram excluídos da final no estádio de Wembley. Em vez disso, o Hull City subiu.

O técnico alemão Tonda Eckert, corresponsável pelos acontecimentos, acabou permanecendo no cargo e agora deve levar o Southampton de volta à Premier League na segunda tentativa. Após o fim do empréstimo, Peretz trocou o Bayern de Munique pelos Saints em definitivo por oito milhões de euros e assinou contrato até 2030. "Eu me sinto em casa aqui", disse ele. "E, quando você se sente em casa, tem que ficar. Tenho certeza de que é a decisão certa. Meu coração está aqui."

Manuel Neuer? "Razão importante para eu ter virado goleiro"

Peretz havia se transferido em 2023 do Maccabi Tel Aviv para Munique por cinco milhões de euros. Atrás do goleiro titular Manuel Neuer, ele quase não teve oportunidades e disputou ao todo apenas sete jogos oficiais pelo Bayern de Munique, mas ainda assim aproveitou o trabalho com o ícone do gol de 40 anos.

"Manu era meu maior ídolo", disse Peretz. "Ele é uma razão importante para eu ter virado goleiro. Eu estava muito ansioso antes da transferência para conhecê-lo. E então ele se mostrou um cara incrível. Manu me ajudou muito e me deu dicas e sugestões de melhora. Levei muito dele para a minha vida e para a minha carreira."

Daniel Peretz seguiu apenas como reserva no HSV

Com a contratação de Jonas Urbig no início de 2025, Peretz acabou sendo rebaixado a terceiro goleiro, o que o levou a se transferir por empréstimo no verão de 2025 para o Hamburgo. Lá, perdeu a disputa com Daniel Heuer Fernandes pela vaga de titular no gol. "Eu tinha imaginado esse período de outra forma, mas ele me deixou mentalmente mais forte", disse Peretz. Em janeiro de 2026, ele acabou seguindo para o Southampton.

Os Saints abrem a temporada no sábado pela Copa da Liga contra o Colchester United, da quarta divisão. Uma semana depois, o Southampton visita o Watford na estreia da Championship.