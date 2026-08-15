"Consigo imaginar que os torcedores do PSV estejam completamente de saco cheio daquele cara..."

Ryan Flamingo recebe duras críticas na ESPN após a sofrida vitória do PSV por 2 a 1 fora de casa sobre o Excelsior. O defensor perdeu um importante duelo aéreo para Casper Widell no segundo tempo, no gol de empate do time de Roterdã. Mario Been e Hugo Borst se manifestaram de forma crítica sobre a atuação do jogador do PSV.

Been vê em Flamingo sobretudo uma falta de impiedosidade. “Isso é uma questão de simplesmente ganhar o seu duelo, e Flamingo perde com bastante facilidade”, disse o analista. “Talvez, nesse tipo de bola, você tenha que defender um pouco mais longe do gol.”

Segundo Been, o lance se encaixa em um problema maior que ele vê no jogador do PSV. “Ele perde o duelo com muita facilidade, e isso mostra que ele não é exatamente um defensor impiedoso. Ele teve grandes momentos no meio-campo, especialmente na época de Utrecht, mas eu não o considero impiedoso o suficiente para tirar esse tipo de bola jogando no centro da defesa.”

Borst vai ainda um passo além em seguida. “Eu não torço para o PSV, mas consigo imaginar que, como torcedor, você já esteja completamente de saco cheio desse cara”, diz o colunista, antes de Marciano Vink protestar imediatamente. Borst também se pergunta se um outro ambiente talvez pudesse fazer bem a Flamingo.

Vink, por sua vez, sai claramente em defesa do zagueiro de 23 anos e aponta atuações fortes anteriores. “No momento em que Boscagli estava ao lado dele e, mais tarde, também Schouten na Liga dos Campeões, ele defendeu sozinho grandes espaços contra verdadeiros supercentroavantes que são vendidos por dezenas de milhões. Contra Gyökeres (na época jogador do Sporting CP, N. da R.), por exemplo, ele realmente se saiu muito bem.”

“Ele é um jogador que precisa ter confiança”, prossegue Vink. “Também acho que aquele gol que ele fez na semana passada contra o Fortuna realmente mexeu muito com ele.” Ao mesmo tempo, o analista reconhece que a displicência às vezes atrapalha Flamingo: “Isso é algo que faz um pouco parte dele.”

Vink então traça a comparação com Frank de Boer. “Ele também cometia esse tipo de errinho, só que Frank de Boer, além disso, era muito inteligente, muito forte taticamente e forte no posicionamento. Flamingo não tem isso.” Ao ser questionado se Flamingo talvez seja mais meio-campista, Vink responde de forma afirmativa: “Na verdade, ele fica entre um meio-campista e um defensor.”