Conmebol vai ajudar seleção brasileira a fazer amistosos contra europeus

Confederação Sul-Americana vai usar boa relação com a UEFA; ideia é amistosos para 2024

A seleção brasileira inicia oficialmente o ciclo de olho na Copa do Mundo de 2026 nesta semana, diante do Marrocos, no dia 25 de março, em Tânger. Com três anos e meio pela frente, a CBF deseja enfrentar europeus, o que se tornou raridade, e contará com o apoio da Conmebol.

Segundo soube a GOAL, a confederação sul-americana já está trabalhando para ajudar o Brasil a enfrentar seleções europeias a partir de 2024. A Conmebol se aproximou da UEFA e juntas lançaram em 2022 o finalíssima, confronto entre o campeão da Copa América e o campeão da Eurocopa. No duelo, Argentina venceu a Itália e faturou o troféu.

Os poucos jogos contra equipes europeias era uma das principais reclamações do técnico Tite. O treinador lamentou por diversas vezes a dificuldade de enfrentar seleções do Velho Continente por uma questão de calendário. Além das Eliminatórias, a UEFA criou a Nations League, ocupando as datas para amistosos.

Apesar disso, Alejandro Dominguez, presidente da Conmebol, prometeu à CBF que vai ajudar na busca por adversários europeus e que já em 2024 a seleção brasileira pode esperar por esses confrontos.

As Eliminatórias da Copa do Mundo vão começar em setembro. Em junho, o Brasil terá duas datas para amistosos, mas é dificilmente será contra uma equipe europeia. O presidente da CBF deseja que uma dessas partidas seja realizada na Arena da Amazônia, em Manaus.