O que aconteceu com a Conmebol TV, que transmitia a Copa Libertadores e a Sul-Americana?

Confira o destino do serviço de pay-per-view das competições da Conmebol

A disputa das Copas Libertadores e Sul-Americana estão saindo dos gramados e partindo para o lado de fora, com os canais de transmissão lutando para ver quem colocará a Glória Eterna e a Grande Conquista em suas telas.

Com isso, desde 2020, um novo canal surgiu para que o torcedor possa acompanhar algumas destas emoções: a Conmebol TV, serviço de pay-per-view, criado em parceria entre a entidade máxima do futebol da América do Sul com a BandSports.

Porém, a Conmebol TV foi extinta ao final da temporada 2022 de competições sul-americanas, uma vez que houve uma mudança na distribuição dos detentores de direitos de transmissão para Libertadores, Recopa e Sul-Americana: o novo Paramount+ assumiu o lugar da Conmebol TV e transmite a maior parte das partidas a partir de 2023.