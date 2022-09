Conmebol reforça final da Libertadores em Guayaquil e clubes entregam programação

Flamengo treinará nas dependências do Emelec e chega na cidade 3 dias antes da decisão

O Conselho da Conmebol se reuniu nesta sexta-feira (30) para discutir assuntos diversos. Entre os temas, Flamengo e Athlético-PR entregaram a programação oficial para a disputa da final da Copa Libertadores, no dia 29 de outubro, em Guayaquil.

A entidade máxima do futebol sul-americano fez questão de reafirmar aos clubes que não há qualquer movimento para uma possível mudança de sede, o tema não era pauta na reunião, mas os rumores que rondaram as redes sociais nos últimos dias fizeram com que a entidade decidisse reforçar. Flamengo e Athlético-PR também deixaram claro que não querem uma troca neste momento.

A dupla, inclusive, entregou a programação oficial, que conta com a data de chegada e os treinos na cidade antes da partida. O Flamengo, segundo soube a GOAL, chega em Guayaquil na tarde do dia 26 e treinará nas dependências do Emelec.

O time de Dorival Júnior vai realizar atividades nos dias 27 e 28. No dia 29, entra em campo diante do Furacão, às 15h (no horário local), pela grande decisão. Além da Conmebol e dos clubes, as autoridades de Guayaquil também confirmam que a final se joga na cidade.

Nem mesmo o estado de exceção que vive Guayaquil fez com que a Conmebol decidisse por uma mudança. O governo do Equador garantiu a entidade que haverá segurança para todos e se caso for preciso, colocarão o exército nas ruas. Uma mudança só acontecerá se o país informar que não tem condições de manter a segurança dos turistas.

Além de reafirmar o compromisso com a final em Guayaquil, a Conmebol informou aos clubes que vai avaliar algumas ações de marketing para alavancar a venda de ingressos, ainda um pouco tímida.

A Conmebol já investiu mais de R$ 20 milhões em melhorias no estádio Monumental Isidro Romero Carbo. A prefeitura de Guayaquil também aportou, com pouco mais de R$ 10 milhões até o momento.